MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri FETÖ/PDY'nin sözde il imamı tutuklandı
ABONE OL
28.08.2020 - 17:35 | | AA

FETÖ/PDY'nin sözde il imamı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde il imamlarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin sözde il imamı tutuklandı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Silivri Adliyesine getirilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

2017'den beri firari durumda bulunan örgütün sözde il imamlarından S.Ö, saklandığı evin tavan arasında yakalanmıştı.

Dikkatsiz sürücü jandarmayı eziyorduKayseri’de dikkatsiz bir sürücü trafik denetimi yapan jandarma personelini az kalsın eziyordu. Aracın çarpmasıyla neye uğradığını şaşıran jandarma personeline ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ/PDY'nin sözde il imamı tutuklandı

FETÖ/PDY'nin sözde il imamı tutuklandı

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Ankara'nın gündeminde neler var?

Ankara'nın gündeminde neler var?

Nihat Hatipoğlu hakkında peş peşe açıklamalar | Nihat Hatipoğlu korona tedavisi nerede, nasıl görüyor?

Nihat Hatipoğlu hakkında peş peşe açıklamalar | Nihat Hatipoğlu korona tedavisi nerede, nasıl görüyor?

Sıradaki Haber