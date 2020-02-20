20.02.2020 - 12:34 |
Filozof Atakan canlı yayında... Hayalini açıkladı
Atakan henüz 10 yaşında... Bir kitap satış mağazasında, kendisi gibi felsefe ile alakadar bir twitter kullanıcısının dikkatini çeken Atakan, sosyal medyayı salladı. Atakan Kayalar canlı yayında CNN Türk ekranlarına konuk oldu.
5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan'ın CNN Türk'te açıklamaları şöyle:
10 yaşındayım. Sanat, bilim, felsefe gibi konularla alakadarım. 1 yıl önce felsefeye alakam başladı. Uzun vadede hayalim psikiyatrist olmak. İyi bir eğitim almak istiyorum. En sevdiğim müzikler Cem Karaca, Barış Manço gibi isimler...
Benim gideceğim okulda ödevlerin daha az sıklıkla verilmesi gerekiyor. Aynı zamanda dezenfekte de yapılması gerekiyor. Salgınlara karşı önlem alınması gerekiyor okulumun...
ÖZEL OKULLARDAN TEKLİF GELİYOR
Atakan'ın annesi, oğlunun okuma alışkanlığının dedesinden geçtiğini ve zeki bir çocuk olduğunu anlattı. Ayrıca Atakan'ın annesi özel okullardan teklif geldiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı da aradı.
Bunu da yapmışlar! Kozmetik ürünlerde akılalmaz sahtecilikSahteciler sınır tanımıyor. Kozmetik sahteciliği yapanlar akılalmaz yöntemlere başvuruyor. Maskara yerine ayakkabı boyası kullananlar, pudralara un katanlar, özel yağlar yerine kızartma yağı kullananlar vatandaşların sağlığını hiçe sayıyor.