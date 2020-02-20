Filozof Atakan canlı yayında... Hayalini açıkladı

5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan'ın CNN Türk'te açıklamaları şöyle:

10 yaşındayım. Sanat, bilim, felsefe gibi konularla alakadarım. 1 yıl önce felsefeye alakam başladı. Uzun vadede hayalim psikiyatrist olmak. İyi bir eğitim almak istiyorum. En sevdiğim müzikler Cem Karaca, Barış Manço gibi isimler...

Benim gideceğim okulda ödevlerin daha az sıklıkla verilmesi gerekiyor. Aynı zamanda dezenfekte de yapılması gerekiyor. Salgınlara karşı önlem alınması gerekiyor okulumun...

ÖZEL OKULLARDAN TEKLİF GELİYOR

Atakan'ın annesi, oğlunun okuma alışkanlığının dedesinden geçtiğini ve zeki bir çocuk olduğunu anlattı. Ayrıca Atakan'ın annesi özel okullardan teklif geldiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı da aradı.