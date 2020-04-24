MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Flüt Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Filüt Mü Yoksa Fülüt Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
ABONE OL
24.04.2020 - 16:55 |

Flüt Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Filüt Mü Yoksa Fülüt Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Kelime hatası yapılan sözcüklerden biri de flüt olarak öne çıkıyor. Pek çok vatandaş bu kelime hakkında yazım hatası yaparken TDK üzerinden de bilgi almaya çalışmaktadır. Peki, flüt nasıl yazılır? TDK Sözlük'te filüt mü yoksa fülüt olarak mı yazıyor? İşte doğru yazılışı hakkında bilinmesi gerekenler.

Flüt Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Filüt Mü Yoksa Fülüt Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında bu kelimenin doğru yazılışı ‘flüt’ olarak öne çıkmaktadır. Cümle içerisinde ya da tek başına bu yazılışı üzerinden doğru şekilde değerlendirebilirsiniz.

 Flüt TDK’ya Göre Yazılışı

 TDK’ya göre doğru yazılışı ‘flüt’ olan bu kelimeyi amaca uygun kullanabilirsiniz.

 Flüt (doğru) 

 Fülüt (yanlış)

 Flüt Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

 Farklı örnekler ile beraber flüt kelime yazılışını göstermek gerekirse;

 ‘’Bugün okulda flüt dersi var.’’

 ‘’Başka müzik aleti çalmak istiyordum ancak şansıma flüt çıktı.’’

 Flüt Nedir?

 Birbirine geçmeli 3 parçadan oluşan ve metalden yapılmış olan, yan tutmak suretiyle orkestralarda değerlendirilen bir çalgı olarak flüt müzik aletini tanımlamak mümkün. Bu anlamı üzerinden doğru yazılışı ile beraber flüt sözcüğünü amaca uygun değişik yerlerde kullanabilirsiniz.

 

Milliyet'te Haftanın Özeti (24 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Birçoğu Nasıl Yazılır? Bir Çoğu Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Birçoğu Kelimesinin Doğru Yazılışı

Birçoğu Nasıl Yazılır? Bir Çoğu Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Birçoğu Kelimesinin Doğru Yazılışı

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

24 Nisan Teravih namazı saat kaçta, evde kılınır mı? Teravih namazı kaç rekat, saat kaçta kılınacak?

24 Nisan Teravih namazı saat kaçta, evde kılınır mı? Teravih namazı kaç rekat, saat kaçta kılınacak?

Sıradaki Haber