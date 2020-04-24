Flüt Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Filüt Mü Yoksa Fülüt Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
Kelime hatası yapılan sözcüklerden biri de flüt olarak öne çıkıyor. Pek çok vatandaş bu kelime hakkında yazım hatası yaparken TDK üzerinden de bilgi almaya çalışmaktadır. Peki, flüt nasıl yazılır? TDK Sözlük'te filüt mü yoksa fülüt olarak mı yazıyor? İşte doğru yazılışı hakkında bilinmesi gerekenler.
Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında bu kelimenin doğru yazılışı ‘flüt’ olarak öne çıkmaktadır. Cümle içerisinde ya da tek başına bu yazılışı üzerinden doğru şekilde değerlendirebilirsiniz.
Flüt TDK’ya Göre Yazılışı
TDK’ya göre doğru yazılışı ‘flüt’ olan bu kelimeyi amaca uygun kullanabilirsiniz.
Flüt (doğru)
Fülüt (yanlış)
Flüt Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Farklı örnekler ile beraber flüt kelime yazılışını göstermek gerekirse;
‘’Bugün okulda flüt dersi var.’’
‘’Başka müzik aleti çalmak istiyordum ancak şansıma flüt çıktı.’’
Flüt Nedir?
Birbirine geçmeli 3 parçadan oluşan ve metalden yapılmış olan, yan tutmak suretiyle orkestralarda değerlendirilen bir çalgı olarak flüt müzik aletini tanımlamak mümkün. Bu anlamı üzerinden doğru yazılışı ile beraber flüt sözcüğünü amaca uygun değişik yerlerde kullanabilirsiniz.