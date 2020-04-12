Gazete dağıtımında zorluklar yaşandı

Gazete satışının yapıldığı bayi ve büfelerin de yasak kapsamında olması nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta gazete dağıtımı sınırlı olarak gerçekleşti. Yaşanan dağıtım engeline rağmen Milliyet gazetesi açık olan işletmelerde okurlarıyla buluştu.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ise (TGC), “Yurttaşı gazetesiz bırakmayın” çağrısında bulunarak, İçişleri Bakanlığı ve valiliklerin gazetelerin dağıtım sorununa çözüm bulmasını istedi.



Ulaşamadılar

Basılı gazetelerin dağıtılamadığına dikkat çeken TGC, “İki günlük sokağa çıkma yasağında gazete bayileri kapalı olduğu için gazeteler dağıtılamamış, vatandaşlar gazetelere ulaşamamışlardır. Gazeteler satışlarının çoğunluğunu sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde yapmaktadır. Bu süreçte basılan yüz binlerce gazete dağıtılamamış ve basın kuruluşları çok ciddi zarara uğramıştır. Eğer bir önlem alınamaz ise aynı zarar, 12 Nisan 2020 Pazar günü (bugün) ve kararın alınacağı diğer günlerde de tekrarlanacaktır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak, sokağa çıkma yasağı kararı alındığı tarihlerde ekmek gibi gazetelerin de dağıtımının sağlanması, ‘yurttaşların gazetesiz bırakılmaması’ için çağrı yapıyoruz” açıklamasını yaptı.



Basın Konseyi de, “Yasak ile milyonlarca insanın yaşadığı 30+1 büyük şehirde yaşanan bu mağduriyetin, ivedilikle ortadan kaldırılması gerektiğini hatırlatıyoruz. Belli aralıklarla açık tutulabilecek gazete satış yerlerinin bu yasak kapsamından çıkarılmasını, halkın gazetesine ulaşabilme yollarının açık bırakılmasının dikkate alınmasını istiyoruz” talebini duyurdu.