Gazetecilere 19 yıl istendi

Bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülecek dava öncesi açıklanan mütalaada şehitlerin MİT mensubu olduklarının ilk olarak Murat Ağırel tarafından sosyal medyada deşifre edildiği belirtildi. Mütalaada, tutuklu sanıklar Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel ve tahliye edilen Barış Terkoğlu, Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Keser’in eylemlerinin zaten ifşa olmuş bilgilerin tekrar paylaşılmasından ibaret sıradan bir eylem olmadığı belirtilerek şöyle denildi:

“MİT Başkanlığı’nın faaliyetlerinin ve MİT mensuplarının bir plan dahilinde koordineli şekilde deşifre edilmesi, MİT’in görev ve faaliyetleri kapsamında devletin gizli kalması gereken bilgilerinin açıklanması, yayınlanması, yayılması ve MİT mensuplarının açık kimlik, görev ve unvanlarıyla birlikte ifşa edilerek MİT mensuplarının hem kişisel hem de ailelerinin can güvenliklerinin tehlikeye atılması eylemidir.”

Savcı tüm sanıkların ayrı ayrı 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etti.