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07.05.2020 - 14:36 |

Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan bağış nasıl ve nereden yapılır? Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı kampanyası fidan alma linki

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli sağlık çalışanları için yeni bir 'Geleceğe Nefes' kampanyası başlattıklarını belirterek 'Bu çerçevede toplam 1 milyon 61 bin 635 fidanı 81 ilimizde toprakla buluşturacağız.' dedi. Bu gelişmenin hemen ardından 'Geleceğe Nefes kampanyası fidan bağış nasıl ve nereden yapılır?' soruları sorulmaya başlandı ve Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı kampanyası fidan alma linki aratıldı. İşte detaylar...

Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan bağış nasıl ve nereden yapılır? Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı kampanyası fidan alma linki

Yeni bir Geleceğe Nefes Ol kampanyası başlıyor. Bu sefer kampanya sağlık çalışanları anısına olacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müdeyi verdi. Vatandaşlar 'Geleceğe Nefes kampanyası fidan bağış nasıl ve nereden yapılır?' sorusuna cevap aramaya başladı.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASI FİDAN BAĞIŞ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Bakan Pakdemirli, geçen yıl 15 yıl aranın ardından "Ortak Akıl Buluşması" adıyla 3. Tarım Orman Şurası’nı topladıklarına ve Ocak ayında şurayla ilgili 38 eylem planını hayata geçirmek üzere kamuoyuyla paylaştıklarına dikkati çekti. Yine geçen yıl milli bir seferberliğe dönüşen "Geleceğe Nefes" kampanyasını Gines rekoruyla taçlandırdıklarını anımsatan Pakdemirli, "Şimdi de sağlık çalışanlarımız için 'Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı' kampanyasını başlattık. Bu çerçevede toplam 1 milyon 61 bin 635 fidanı 81 ilimizde toprakla buluşturacağız. Buradan herkesi sağlık çalışanlarımız için gelecegenefes.com sitesinden fidan sahiplenmeye ve geleceğe nefes olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

GELECEĞE NEFES FİDAN SAHİPLENME LİNKİ

 

 

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