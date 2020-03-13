Gelinim Mutfakta kim elendi? 13 Mart Gelinim Mutfakta beş altın bileziğin sahibi kim oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün haftanın finali gerçekleştirildi. Haftanın son gününde gelinler Tahinli Pide tatlısı konusunda hünerlerini sergiledi. Kayınvalidelerin gün sonunda yaptıkları tadımların ardından Tahinli Pide'yi en güzel yapan gelin Çeyrek altının sahibi oldu. Beş gün boyunca mutfakta yapılan yemeklerden en yüksek puanı alan gelin Haftanın finalinde beş altın bileziğin sahibi olurken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalide ise bu hafta yarışmaya veda etti. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta kim elendi, beş altın bileziğin sahibi kim oldu?

ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın son tadımını Hüsniye Hanım yaptı. Tahinli Pide oylamasında Hüsniye Hanım Başak'a 3 puan verdi. Hüsniye Hanım'dan 4 puan alan isim Ezgi olurken 5 puanı alan gelin ise Elif oldu. Böylelikle Hüsniye Hanım kendi gelini Hatice'ye 1 puan vermiş oldu.

Elif kayınvalidelerden tam 20 puan alarak Çeyrek altının sahibi olan gelin oldu

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan iki gelin Başak ve Hatice oldu. İki yarışmacı arasından en düşük puanı alan Hatice, kayınvalidesi Hanife hanım ile yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA BEŞ ALTIN BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında beş altın bileziğin sahibi 71 puanla Elif Akçam oldu ve beş altın bileziğin sahibi oldu