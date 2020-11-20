Genç kadının mucize kurtuluşu! Silah tutukluk yapınca kaçtı

CNN Türk muhabiri Tugay Saday'ın haberine göre; Olay Sultangazi'de yaşandı. Cemile isimli genç kadının eşi 6 ay önce intihar etmişti. Eşinin ailesi intihardan genç kadını sorumlu tutuyordu. İşe gitmek üzere evden çıkan Cemile'nin önünü kayınpederi kesti. Yanında getirdiği silahını kadına doğrulttu.

Ölümle burun buruna gelen genç kadınsa yerinden kıpırdayamadı. O an adete bir mucize yaşandı. Zanlının 3 kez ateşleyeme çalıştığı silahı tutukluk yaptı. Genç kadın ise durumu fırsat bilerek hemen olay yerinden kaçtı ve polise haber verdi. Olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında polis güvenlik kameralarını inceledi ve şüpheli Mehmet E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kameraman: Alper Öztürk