Gizli kargoyla ölüm...

İstanbul başta olmak üzere İzmir, Mersin, Kırıkkale gibi illerde son bir haftada sahte içkiden 50’nin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Ekim’de resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, ‘Evsel kullanım amaçlı etil alkol’ ibareleri ‘Genel’ ibaresi ile değiştirildi. Ayrıca internet üzerinden de etil alkol ve metanolün (metil alkol) satışı yasaklandı. Uygulamanın ise 60 gün sonra hayata geçirileceği belirtildi. Bu süreçte yapılan operasyonlarda tonlarca etil alkole el konulurken, bazı etil alkollerin içinde öldürücü metil alkole rastlandı.









Büyük sitelerde de var

Normal şartlarda belli ruhsatlı işletmeler tarafından satılan etil alkol, internette ve sosyal medya platformlarında kol geziyor. Hangi firmaya ait olduğu belli olmayan etil alkole ulaşmak çok kolay. İnternette ‘etil alkol’ araması yapıldığında karşınıza ismi bilinmeyen ve merdivenaltı olduğu tahmin edilen binlerce siteye rastlanıyor. Ayrıca Türkiye’nin en büyük online alışveriş sitelerinden, Facebook, Twitter ve Instagrama kadar çeşitli platformlarda etil alkole ulaşabiliyorsunuz. Çeşitli markalara ait ve dezenfektan yapımında bile kullanılan etil alkolü rahatlıkla alabilirsiniz. Son günlerde içerisinde çok sayıda vatandaşımızın ölümüne sebep olan sözde etil alkollere getirilen yasaklarda hayat tacirlerini durdurmaya yetmedi. Milliyet olarak, internet üzerinden satış yapan etil alkol satıcıları ile iletişime geçtik.









‘EFT ya da havale’

Sosyal medya üzerinden 5 litrelik etil alkol satan satıcı ile aramızda şu diyaloglar geçti:

Muhabir: Merhabalar etil alkol sipariş vermek istiyorum.

Satıcı: İsim ve soyisim ile adresinizi yazın. 5 litresi 185 TL.

Muhabir: Peki son günlerde etil alkolden çok insan öldü. Size güvenebilir miyim? Rakı yapmak istiyorum.

Satıcı: Biz o tür ürünler bulundurmuyoruz. Binlerce müşterimiz var. Bize güvenin. 200 TL için kimsenin canına kastetmeyiz.

Muhabir: İnternetten satışı yasak değil mi sorun olmasın?

Satıcı: Her zaman yasaktı. Bu ilk defa olmadı. Yasak olmasa Migros’tan almaya devam ederdik. Sorun olmaz

Muhabir: Tamamdır. Biraz indirim yapamaz mısınız?

Satıcı: Malesef yapamam. Bu zaten kampanyalı fiyatı. Normal fiyatı 200 TL.

Muhabir: Peki ödemeyi nasıl yapıyoruz. Kapıda ödeme şeklinde mi?

Satıcı: Hayır şu sıralar sıkıntılar var. EFT ya da havale yapabilirsiniz.

Yasak sonrası kapıda ödemeler iptal edildi

Telefonla ulaştığımız ve markasız bir başka etil alkol satıcısı, son ölümlerden sonra kapıda ödemeyi kabul etmediklerini, havale ve EFT ile ödeme aldıklarını, ayrıca ürünlerini de gizli kargo ile yolladıklarını söyledi.



Muhabir: Merhabalar etil alkol almak istiyorum

Satıcı: Tabiki. Hangi marka ve kaç adet istiyorsunuz.

Muhabir: Siz hangisini önerirsiniz

(Markaları ve fiyat listesini atıyor)

Muhabir: 1 haftada sahte içkiden insanlar öldü. Etil alkolünüz orijinal değil mi, zehirlenmeyelim?

Satıcı: Biz yanında alkol test kiti gönderiyoruz. Müşterilerimize güven vermek için...

Muhabir: Anladım. Peki internetten satış yasaktı yakalanmayız değil mi?

Satıcı: Yasak olduğu için kapıda ödeme göndermiyoruz artık. Yasak için bizlere gelen yazı sonrasında kapıda ödeme iptal edilmiştir. EFT ya da havale ile ürün ödemenizi yapabilirsiniz. Zaten yakında sadece Whatsapp üzerinden sabit müşterilerimize gönderim sağlayacağız.

Muhabir: Peki kendim mi almaya geleceğim?

Satıcı: Hayır biz gizli kargo şeklinde gönderim sağlıyoruz.

1 haftada 50 kişi öldü

Sahte içkiden dün de bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece Türkiye genelinde son bir hafta içinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 50’ye yükseldi.

Tekirdağ’da rahatsızlanması sonrası üç gün önce Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Burhan A. (55), buradaki tedavisi sonrası Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Burhan A., müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Operasyonlar sürüyor

Sahte içki zehirlenmelerinin artmasının ardından başlayan operasyonlar da sürüyor.



Ankara’da demir-çelik sektöründe kullanılan ekipmanların üretildiği bir fabrikada kaçak içki imal ve ticareti yapıldığı ihbarını değerlendiren Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Belirtilen adrese operasyon düzenleyen polis, yaptıkları aramada, alkol üretmek için kimyasal maddeler, araç-gereç, maya, hassas terazi, sahte bandrol-markalı şişelenmiş 37 litre rakı, 24 litre viski, 86 litre bira, 40 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ve çok sayıda boş şişe ele geçirdi. Operasyonda, H.D. isimli zanlı gözaltına alındı.



Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki kişinin sahte içkiden zehirlenip yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili iki kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce de gözaltına alınan üç kişiden biri tutuklanmış, iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı



Çorum’da 423 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda beş şüpheli, gözaltına alındı.



Eskişehir’deki denetimlerde 272 litre sahte içki ile sahte alkol yapımında kullanılan 264 litre aroma kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.



Seyitgazi ilçesi Doğançayır Mahallesi’nde de K.U.’nun kent merkezinde yaşayan İ.E.’den temin ettiği kaçak üretilmiş alkollü içecekleri piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşıldı Düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler K.U. ile İ.E. yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 205 litre kaçak alkol, sahte içki yapımında kullanılan düzenekler ile tüfek bulundu.



Mersin’de de sahte olduğu değerlendirilen 850 litre etil alkol ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep’te sahte alkol satışı yapanlara yonelik helikopter destekli operasyonda gozaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



İstanbul Esenyurt’ta bir adrese yapılan yapılan operasyonda bidon ve fiber tanklar içerisinde 5 bin 685 litre etil alkol, 30 şişe sahte TAPDK ve yabancı bandrollü dolu alkollü içki şişesi, sanayi tipi damıtma cihazı, 44 cam şişe içerisinde viski ve anason kiti, 2 elektrikli hava pompası, 4 bin 280 farklı markalara ait etiket, 150 boş plastik bidon, 500 şeffaf pet şişe, dolum tabancası, 45 boş cam likit şişesi ve 3 litre anason ele geçirildi.



Manisa’nın Yunusemre ve Salihli ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 10 bin 485 litre sahte içki ele geçirildi, dört şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.