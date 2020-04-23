Gt Ne Demek? Sosyal Ağlarda Gt Kelimesi Ne Anlama Gelir? Gt Kelimesinin Açılımı

GT kısaltmasının sosyal ağlarda ne demek olduğunu biliyor musunuz? Sosyal ağlarda kullanılan GT kısaltması ne demektir, ne anlama gelmektedir?

Sosyal ağlarda kullanılan GT kısaltmasının anlamını araştırdık.

Sosyal Ağlarda GT Kelimesi Ne Anlama Gelmektedir?

Sosyal ağlarda sıkça kullanılan GT kelimesi aslında takipleşme ile alakalı bir kelime grubunun kısaltmasıdır. Bu kelime grubu da geri takiptir. Karşılıklı olarak birbirini takip etmek isteyen sosyal medya kullanıcılarının sıklıkla kullandığı bir kısaltmadır. GT kısaltmasını kullanan bir kullanıcı karşı tarafa ben sizi takip edeyim, karşılığında size de beni takip edin demek istiyordur.

Sosyal ağların kendine has bir dili olmakla birlikte kendine has bir üslubu da bulunmaktadır. Özellikle takipçi sayısını artırmak isteyen kullanıcıların bu dile ve üsluba hakim olması gerekir. Takipçi sayınızı artırmak için birini takip ederken GT kısaltmasını eklerseniz, karşıdaki kişi sizin de onu takip etmesini istediğinizi anlayacaktır.