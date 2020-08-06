Güneydoğu’da Kovid-19 tartışması

İddiaların başında ise Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve çevre illerde günlük yeni vaka sayısının 300-350’ye ulaştığı, yoğun bakım ünitelerinin dolduğu ve hastaların farklı kentlere nakledildiği geliyor. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, “Kent genelinde yoğun bakım üniteleri dolmuş durumda. Kamu hastanelerinde yer kalmadı” dedi. Mardin Tabip Odası Eş Başkanı Dr. Derya Etem ise “Kovid-19 semptomları gösterip hastaneye yatırılması gereken bazı kişiler saatlerce ambulans bekleyebiliyor. Vaka artışı nedeniyle diğer hasta gruplarına güçlükle hizmet verebiliyoruz. Test sayısında sınırlandırma söz konusu! diye konuştu.



‘İddialar asılsız’



İddialara ilişkin Milliyet’in sorularını yanıtlayan Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’nden bir yetkili, hastane yatak sayısının yetersiz, yoğun bakımda yer olmadığına dair iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını söyledi.



Kurban Bayramı boyunca sosyal mesafe ve maske konusunda ihmaller olduğunu belirten yetkili “Pandemi için ayırdığımız yataklarımız bile dolu değil” dedi. Mardin ve Şanlıurfa’daki sağlık müdürlüğü yetkilileri de iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.