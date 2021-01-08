Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da beklenen yağış hafta sonu etkili olacak

Hava durumu bugün nasıl olacak sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Hafta sonuna yaklaşılması ile birlikte hava sıcaklıkları ve yağış durumu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika çaıklamasında bu akşam saatlerinden itibaren Trakya üzerinden giriş yapacak olan yağışlı havanın hafta sonu boyunca devam edeceği açıklamasında bulunuldu. Hafta sonu devam edecek yağışların baraj sularının dolmasında etkili olabileceği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Trakya çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

HAFTA SONU İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE MARMARA'DA KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR!



