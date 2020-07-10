10.07.2020 - 15:41 |
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 11 - 12 Temmuz Cumartesi - Pazar dışarı çıkmak yasak mı?
Dünya gündeminde yerini korumaya devam eden corona virüs salgını devam ediyor. Ülkemizde de Mart ayından bugüne kadar yaşanan ve tedbirleri de halen aksamayan corona virüs salgını vatandaşları hafta sonu için meraklandırmaya başladı. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Peki 11-12 Temmuz 2020 günleri dışarı çıkmak yasak mı?
Corona virüs tedbirleri arasında bir dönem yer alan hafta sonu yasakları, bu haftayı da kapsayacak mı merak konusu. Vaka sayısının bin üzerinde seyirdiği corona virüs salgınına karşı birçok tedbir devam etmektedir. Peki bu tedbirler arasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı da yer alıyor mu? 11 Temmuz Cumartesi, 12 Temmuz Pazar günleri sokağa çıkmak yasak mı?
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? (11 -12 TEMMUZ)
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Yetkili isimler tarafından sokağa çıkma yasağı duyurusu yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS SON DURUM TABLOSU
Manisa'da otomobiliyle uçuruma yuvarlanan ziraat mühendisi ölümden döndüManisa'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 70 metre yükseklikten Gediz Nehri'ne düşen otomobilin sürücüsü ziraat mühendisi Sema Döngel (52), ölümden döndü. Şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlatan Döngel, sıkıştığı araçtan itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.