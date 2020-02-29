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29.02.2020 - 08:40 |

Son dakika | Türk askerlerine yönelik alçak saldırının ardından flaş iddia!

Bölgeden gelen son dakika haberine göre, İdlib'deki hain saldırıda 33 Mehmetçik'in şehit olmasının ardından saldırıyı düzenleyen uçaklarla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Son dakika | Türk askerlerine yönelik alçak saldırının ardından flaş iddia!

Gelen son dakika haberine göre, yerel kaynaklar hain saldırıyı karadan rejim topçularının, havadan ise Rus uçaklarının gerçekleştirdiğini iddia etti. Bazı kaynaklar, uçak kimliğinin bilinmemesi için rejim uçaklarının şaşırtma amaçlı aynı saatlerde Hama'daki üsten kalkış yaptığını ve kısa süre sonra indiğini ileri sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı ise, saldırıyı rejim uçaklarının gerçekleştirdiğini, Rus savaş uçaklarının operasyona katılmadığını iddia etti.

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Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando sevkiyatı gerçekleştirildi.

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Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen, manevra kabiliyeti güçlü zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT), çok namlulu roketatarlar ve komando yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri alınarak, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçirildi. Askeri araçlar ve komandoların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.
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