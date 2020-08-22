Hakkari Valisi Akbıyık üs bölgelerini ziyaret etti

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Akbıyık, İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 450 rakımlı Düz Tepe ve Göllerbaşı üs bölgelerini ziyaret etti.

Askerlerle sohbet eden Akbıyık, üs bölgelerinde yapımları devam eden bina, kule, içme suyu ve elektrik hattı çalışmalarını inceledi, komutanlardan bilgi aldı.

Akbıyık'a ziyaretinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın eşlik etti.