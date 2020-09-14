Hakkari’de bir asker şehit

Bakanlık’tan yapılan açıklamada “Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma astsubayımız şehit olmuştur. Operasyonda 2 terörist ölü ele geçirilmiştir. Kahraman jandarma astsubayımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz” denildi.



20 günlük bebeği vardı



Çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay’ın (28) acı haberi Konya’nın Yunak ilçesindeki baba ocağına ulaştırıldı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, baba Salih Aktay ile anne Nevruz Aktay, kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Yaklaşık bir yıl önce evlendiği ve 20 günlük bir bebeğinin olduğu belirtilen şehit Aktay’ın naaşı, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı’nda yapılan törenin ardından Konya’ya uğurlandı.



Öldürülen iki teröristten biri turuncu listedeydi



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova’da yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu listede yer aldığını bildirdi. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün (dün) şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova’da, birçok olayın failleri; Turuncu Kategori’de aranan Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristler ölü ele geçirildi. Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.



İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “Turuncu listede yer alan sözde Esendere bölge sorumlusu olan ‘Velat’ kod adlı Eyyüp Alper’in 2014 yılında Hakkari/Yüksekova’da bir otelin önündeki 3 askeri personelin şehit olduğu silahlı saldırının, 2017 yılında AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan’ın ağabeyi Murat Ayhan’ın hayatını kaybettiği silahlı salıdırı ile daha birçok kanlı eylemin faili olduğu tespit edilmiştir. Diğer terörist ‘Nidal’ kod adlı Ahmet Akman’ın ise örgütte sabotajcı olarak faaliyet gösterdiği, 2018 yılında Hakkari/Yüksekova/Çobanpınar köyü yolunda polis özel harekata ait zırhlı aracın geçişi esnasında düzenlenen ve 1 özel harekat polisinin şehit olduğu EYP’li saldırının failleri arasında olduğu belirlendi.”



Öte yandan Şırnak’ta Yıldırım-11 Herekol operasyonu kapsamında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.