MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hasan İsminin Anlamı Nedir? Hasan Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?
ABONE OL
24.04.2020 - 18:25 |

Hasan İsminin Anlamı Nedir? Hasan Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Hem anlamı hem de dini açıdan özelliği ile beraber Hasan ismi en sevilen adlardan biridir. Türkiye'de ayrıca en yaygın isimler arasında yer aldığını söylemek mümkün. Erkek çocukları için pek çok aile tarafından tercih edilen isim olan Hasan için, birçok ebeveyn internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Peki, Hasan isminin anlamı nedir? Hasan ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Hasan İsminin Anlamı Nedir? Hasan Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Hasan kökeni Arapçadan gelen bir isimdir. Aynı zamanda beğeni toplayan anlamı ile beraber İslami açıdan önemli bir kökene sahiptir. Türk Dil Kurumu açısından anlamına bakıldığında Hasan ismi ‘Güzel’ ya da ‘iyi ve hayırlı iş’ şeklinde karşılık bulmaktadır.

Hasan Ne Demek?
Hasan Türkiye'de en çok sevilen ve Arapçadan gelen isimlerden biridir. Birçok farklı anlamı ile beraber erkek çocukları için verilebilecek en güzel isimler arasında yer almaktadır.
- Güzel,
- İyi ve hayırlı iş,
- İyi davranma,
- Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torununun ismi,
Bu gibi özel anlamları ile beraber Hasan ismi Türkiye'de erkek çocuklarına en çok verilen adlar arasında biliniyor.

Hasan Kur'an'da Geçiyor mu?
Hasan isminin Kur'an'da geçip geçmediği en merak edilen ve internetten araştırılan konular arasındadır. Hasan Kur’an'da yer alan bir isimdir. Aynı zamanda Kur'an'da birçok farklı ayette geçmektedir. Bakara 201, Ali İmran 120, Nisa 40. ayetlerde görmek mümkün. Aynı zamanda Hasan isminin Kur'an'daki anlamı ‘iyilik, güzellik, hayırlı iş’ olarak geçmektedir.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ritüel Nedir? Ritüel Olmak Ve Ritüel Yapmak Kısaca Ne Anlama Gelir?

Ritüel Nedir? Ritüel Olmak Ve Ritüel Yapmak Kısaca Ne Anlama Gelir?

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Ömer İsminin Anlamı Nedir? Ömer Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Ömer İsminin Anlamı Nedir? Ömer Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Sıradaki Haber