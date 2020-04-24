Hasan İsminin Anlamı Nedir? Hasan Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Hasan kökeni Arapçadan gelen bir isimdir. Aynı zamanda beğeni toplayan anlamı ile beraber İslami açıdan önemli bir kökene sahiptir. Türk Dil Kurumu açısından anlamına bakıldığında Hasan ismi ‘Güzel’ ya da ‘iyi ve hayırlı iş’ şeklinde karşılık bulmaktadır.

Hasan Ne Demek?

Hasan Türkiye'de en çok sevilen ve Arapçadan gelen isimlerden biridir. Birçok farklı anlamı ile beraber erkek çocukları için verilebilecek en güzel isimler arasında yer almaktadır.

- Güzel,

- İyi ve hayırlı iş,

- İyi davranma,

- Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torununun ismi,

Bu gibi özel anlamları ile beraber Hasan ismi Türkiye'de erkek çocuklarına en çok verilen adlar arasında biliniyor.

Hasan Kur'an'da Geçiyor mu?

Hasan isminin Kur'an'da geçip geçmediği en merak edilen ve internetten araştırılan konular arasındadır. Hasan Kur’an'da yer alan bir isimdir. Aynı zamanda Kur'an'da birçok farklı ayette geçmektedir. Bakara 201, Ali İmran 120, Nisa 40. ayetlerde görmek mümkün. Aynı zamanda Hasan isminin Kur'an'daki anlamı ‘iyilik, güzellik, hayırlı iş’ olarak geçmektedir.