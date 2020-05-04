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04.05.2020 - 10:48 |

Hayat Eve Sığar ücretsiz maske nasıl alınır? Ücretsiz maske kodu alma yöntemi...

Vatandaşlar artık 'Hayat Eve Sığar' uygulaması ile ücretsiz maske alanbilecek. Uygulama ilk çıktığı günden bu yana büyük avantajlar sağlarken son olarak ücretsiz maske kodu ile kullanıcılar eczanelerden maskelerini alabilecek. Şimdi en çok yöneltilen soru 'Hayat Eve Sığar ücretsiz maske nasıl alınır?' şeklinde...

Hayat Eve Sığar ücretsiz maske nasıl alınır? Ücretsiz maske kodu alma yöntemi...

'Hayat Eve Sığar' uygulaması güncellendi. Risk haritasını görebilen kullanıcılar artık uygulama üzerinden ücretsiz maske kodu alıp maske temin edebilecek. Bu sevindirici gelişme sonrası binlerce kişi Ücretsiz maske kodu alma yöntemlerini araştırıp 'Hayat Eve Sığar ücretsiz maske nasıl alınır?' sorusunu sorumaya başladı.

HAYAT EVE SIĞAR ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Güncelleme ile uygulamanın "Sağlık Durumu" sekmesinden vatandaşların ücretsiz maske kodu alabilmesine imkan tanındı. Hayat Eve Sığar uygulamasında "Maske talep et" butonuna tıklayarak hakkınız olan maskeyi talep edebiliyorsunuz. Maske için kodunuz oluştuysa eczaneden ücretsiz maskelerinizi alabiliyorsunuz.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

"Hayat Eve Sığar" uygulamasının indirilebileceği yerler şöyle:

- APPSTORE: https://apps.apple.com/tr/app/hayat-eve-s%C4%B1%C4%9Far/id1505756398?l=tr

- GOOGLE PLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.hayatevesigar&gl=TR

 

 

İzmir'deki çekirgelerin Güneydoğu'dan geldiği açıklaması tartışma yarattıİzmir'in Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu'nun Akarca Ovası'nı istila eden çekirgeler ile ilgili, "Bu çekirgeler henüz yumurta aşamasındayken Güneydoğu Bölgesi'nden gelen tarım işçileri ile birlikte ilçemize geldi" söylemi tartışma yarattı. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çekirge yumurtalarının insanlarla başka bir bölgeye taşınıp büyük ölçüde bir istila meydana getirmesinin bilimsel mantığa aykırı bir durum olduğunu söyledi.
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