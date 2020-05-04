Hayat Eve Sığar ücretsiz maske nasıl alınır? Ücretsiz maske kodu alma yöntemi...

'Hayat Eve Sığar' uygulaması güncellendi. Risk haritasını görebilen kullanıcılar artık uygulama üzerinden ücretsiz maske kodu alıp maske temin edebilecek. Bu sevindirici gelişme sonrası binlerce kişi Ücretsiz maske kodu alma yöntemlerini araştırıp 'Hayat Eve Sığar ücretsiz maske nasıl alınır?' sorusunu sorumaya başladı.

HAYAT EVE SIĞAR ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Güncelleme ile uygulamanın "Sağlık Durumu" sekmesinden vatandaşların ücretsiz maske kodu alabilmesine imkan tanındı. Hayat Eve Sığar uygulamasında "Maske talep et" butonuna tıklayarak hakkınız olan maskeyi talep edebiliyorsunuz. Maske için kodunuz oluştuysa eczaneden ücretsiz maskelerinizi alabiliyorsunuz.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

"Hayat Eve Sığar" uygulamasının indirilebileceği yerler şöyle:

- APPSTORE: https://apps.apple.com/tr/app/hayat-eve-s%C4%B1%C4%9Far/id1505756398?l=tr

- GOOGLE PLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.hayatevesigar&gl=TR