Hayat Eve Sığar uygulaması indir | Hayat eve Sığar uygulaması nasıl çalışıyor?

Corona virüs gelişmeleri arasında yer alan Hayat Eve Sığar uygulaması birçok vatandaş tarafından kullanılmaya başladı. Henüz kullanmaya başlamayanlar ise uygulama hakkında bilgi almak için arayışa koyuldu. Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl çalışıyor? araması yoğun ilgi görüyor. İşte Hayat Eve Sığar uygulaması hakkında bilinmesi gerekenler...

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR?

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlarımızı Yeni Koronavirüsü (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen mobil uygulamadır.



T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması ile telefon numaranız ile doğrulama yaparak adım adım size sorulan soruları cevaplayıp, koronavirüs hastalığı anlamında vermiş olduğunuz şikayetlerinize göre değerlendirilerek nasıl davranmanız gerektiğine göre yönlendirme alabilirsiniz. Vermiş olduğunuz cevaplara göre yönlendirmeler sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir.

Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabilir, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu görebilirsiniz.



Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görebilir, takip edebilir ve bulundukları bölgelere göre risk durumlarını görebilirsiniz.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI RENKLERİ

Kırmızı halka: Yüksek riskli bölge

Yeşil halka: Az riskli bölge

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINDA YENİ ÖZELLİK

Son dakika haberlere göre Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.

ÜCRETSİZ MASKE KODU

Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadaleye ilişkin "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla ücretsiz maske kodu alınabilecek.

Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi.

Güncelleme ile uygulamanın "Sağlık Durumu" sekmesinden vatandaşların ücretsiz maske kodu alabilmesine imkan tanındı.