‘Hepatit olduklarını bilmeden yaşıyorlar’

Dünya genelinde her yıl 1 milyondan fazla kişi viral hepatitlere bağlı siroz ve karaciğer kanseri gibi komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Türkiye’de ise viral hepatit ile enfekte her 10 kişiden dokuzu, Hepatit B ve C ile enfekte olduğunu bilmeden yaşıyor.



3.5 milyon kişi enfekte

Ülke genelinde 3.5 milyon kişinin kronik olarak hepatit türleri ile enfekte olduğu belirtilirken, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nden Prof. Dr. Rahmet Güner, Türkiye’nin son Hepatit karnesi hakkında Milliyet’e şu bilgileri verdi:

“Ülkemizde 18 yaş üstü her üç kişiden, biri Hepatit ile karşılaşırken, erişkin yaş grubunda enfekte olanların yalnızca yüzde 12’si durumundan haberdar. Son 25 yıl içerisinde hepatit aşıları ve viral hepatitlerin tedavisi konusunda gerçekten büyük adımlar atıldı. Hepatit B aşısısının 1998 yılı itibarıyla rutin çocukluk çağı aşı takvimine girmesiyle yeni olgularda azalma gözlendi. 2005-2009 arasında ilk ve orta öğretime devam eden çocuklara yönelik yapılan aşılamalar ile 1991 ve sonrasında doğan kişilerin büyük bir kısmının primer aşılaması da tamamlanmış oldu. Ancak, hâlâ viral hepatitlerin önlenmesi ve kontrolü için gidilecek yolumuz var. Örneğin 1991 öncesi doğan ve Hepatit B aşısı olmamış kişiler açısından enfeksiyon riski hala söz konusu.”



Ulusal harita bitiyor



Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde hayata geçirilen “Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı 2018-2023” çalışması ile hastalığın erken tespit ve tedavi edilmesini, böylece siroz ve kanser gelişiminin önlenmesinin hedeflendiğini dile getiren Prof. Dr. Güner, “Viral Hepatit ile Savaş Derneği ve Türkiye Karaciğer Araştırmaları Derneği ortaklaşa bir insiyatif ile Ulusal Hepatit B Eliminasyon Yol Haritası çalışmasını tamamlamak üzereyiz. Önümüzdeki günlerde çalışanın detaylarını paylaşacağız” dedi.

‘İlaca erişimde bir sıkıntı yaşanmadı’

Kovid-19 döneminde tedavilerde aksaklık yaşanmaması amacıyla binlerce Hepatit hastasını uzaktan ve telefon yöntemiyle takip ettiklerini dile getiren Prof. Dr.

Güner, şu ifadeleri kullandı:

“Kronik Hepatit C hastalarında 8-12 haftalık ilaç tedavileriyle yüzde 95-100 oranında iyileşme sağlayabiliyoruz. Tedavilerini aksatmadıkları sürece Kovid-19 açısından özel bir risk taşımıyorlar. Hepatit B veya C için ilaç tedavisi alırken Kovid-19’a yakalananların tedavilerine devam etmeleri çok önemli. Hepatit B, C veya D’ye bağlı sirozu olan ya da ilerlemiş karaciğer yetersizliği olan hastalar ise artmış risk altında ve Kovid-19’dan korunmaları için her türlü önlemi almaları gerekir. Sağlık Bakanlığı pandemi süresince kronik hastalığı bulunanların raporlarının ve reçetelerinin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını duyurdu. Dolayısıyla ilaca erişimde bir aksama yaşanmadı.”