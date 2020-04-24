Her An Nasıl Yazılır? Heran Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Her An Kelimesinin Doğru Yazılışı
Dilimizde birleşik kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili birçok hatalar yapılmaktadır. Her an kelimesi de bu kelimelerden biridir. Her an kelimesinin birleşik mi ayrı mı yazılır soruları sıkça sorulmaktadır. Kelimelerin doğru yazılışları TDK sözlüklerinde bulunmaktadır. Peki, her an nasıl yazılır? Eş anlamlısı nedir? Eş anlamlı olan sözcükler nelerdir? İşte, detaylar.
Türk Dil Kurumu sözlüklerinde gün içerisinde birçok kelimenin doğru yazılışı ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Bu kelimeler daha çok birleşik kelimelerdir. Her an kelimesi de bu kelimelerden bir tanesidir.
Her An TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Kelimelerin doğru yazılışları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Her an kelimesi TDK'ya göre ise ayrı yazılmalıdır. Kelimenin doğru yazılışı ''her an'' şeklinde olmalıdır.
Her An Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Her an kelimesi Türk Dil Kurumuna göre ayrı yazılmaktadır. Her an kelimesi doğru yazılışları ile ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.
- Her an çıkıp gidecek gibi hissediyorum. Doğru
- Heran yere düşecekmişim gibi hissediyorum. Yanlış
Her An Nedir?
Her an kelimesinin eş anlamlısı ve anlamı TDK sözlüklerinde bulunmamaktadır. Her an kelimesi anlamı bazı kaynaklarda anbean olarak geçmektedir.