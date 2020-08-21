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21.08.2020 - 09:17 |

Her şey bir beğeni ile başladı! Ölüm Kahvaltısı

İstanbul’da yaşayan Ceyda Yüksel sosyal medyadan tanışıp İzmir' geldiği 41 yaşındaki Serkan Dindar’ın evinde ölü bulundu. 22 yaşındaki Ceyda Yüksel'in vücudunda çok sayıda kesik bulunan ve bir kolunun kopma noktasında olduğu tespit edilen Yüksel'in ölümü, komşuların kavga seslerini polise ihbar etmeleri üzerine öğrenildi.

Her şey bir beğeni ile başladı! Ölüm Kahvaltısı

Korkunç olay, önceki gece saatlerinde Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'taki evde meydana geldi.  İddiaya göre İstanbul'da yaşayan Ceyda Yüksel (22), Facebook'tan, İzmir'de yaşayan Serkan Dindar (41) ile tanıştı. Dindar'ın daveti üzerine İzmir'e geldi. Genç kızı otogardan alan Dindar, Çamdibi'nde yalnız yaşadığı evine getirdi. İkili önceki akşam alkol almaya başladı. Ancak bir süre sonra aralarında tartışma çıktı. Bağrışmaları ve cam kırılma seslerini duyan mahalleli polisi aradı.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Yüksel'in cansız bedenini buldu. Yüksel'in vücudunda çok sayıda cam kesiği olduğu ve bir kolunun kopma noktasına geldiği görüldü.

Her şey bir beğeni ile başladı Ölüm Kahvaltısı

 CAM SESLERİ GELİNCE

Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, Dindar polis tarafından gözaltına alındı. 400 promil alkollü çıkan Dindar, "Aşırı derecede alkollüydüm. Olay nasıl oldu, neden tartıştık hatırlamıyorum" dedi.

EN ÜST SINIR ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis, komşuların verdiği bilgiler doğrultusunda olaydan sonra kaçan Serkan Dindar'ı yakalayarak gözaltına aldı. Dindar ile tartışırken kolunu cama vurduğu öne sürülen Yüksel'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Adana'ya götürüldü.

İstanbul'dan gelirken köpeğini de yanında getiren Yüksel'in, hayatını kaybetmeden önce son sözlerinin "Ambulans çağır" olduğu öğrenildi.

Alkolmetrenin en üst sınırı 4.0 promil alkollü çıkan Dindar, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Dindar'ın ifadesinde, "Oda kapısında düştü, kolunu kesti. 112'yi aradım kurtaramadılar" dedi.

Her şey bir beğeni ile başladı Ölüm Kahvaltısı

SON KAHVALTI

Katil zanlısı Serkan Dindar, Facebook hesabından farklı saatlerde genç kızla çekilmiş iki fotoğrafını paylaştı. Fotoğraflardan birinde ikili mangal yakıyor. Diğer fotoğraf ise kahvaltı masasından...

"BİLEKLERİNİ KENDİ KESTİ"

Emniyette yapılan testte 400 promil alkollü olduğu belirlenen Dindar, genç kızla sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve birkaç gün birlikte kaldıklarını, olayın olduğu akşam da bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra eve döndüklerini söyledi. Dündar olay gecesi genç kızın bileklerini kestiğini, daha sonra kapı camına vurarak intihar etmeye çalıştığını söyledi. Geçimini kaynakçılıkla sağlayan Dindar'ın ayrıca "Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokmak" ve "Taksirle Yaralama" suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi.

HER ŞEY BİR BEĞENİ İLE BAŞLAMIŞ OLABİLİR

Hayatını kaybeden Ceyda Yüksel'in, Facebook'ta 'Otostop Turkey' grubu üyesi olduğu öğrenildi. Beş gün önce köpeği ile bir fotoğrafı ile birlikte "Samsun'dan İzmir'e aracıyla gidecek olan yol arkadaşı var mı?" diye soran genç kızın paylaşımını beğenenlerden biri de, cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak gözaltına alınan Serkan Dindar oldu. İkilinin, bu beğeninin ardından görüşmeye başladıkları ileri sürülüyor.

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