İl içi yer değiştirme tercih süresi uzatıldı! 2020 İl içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

İl içi yer değiştirme başvuruları alınmaya devam ediyor. Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren 2020 İl içi yer değiştirme tercih süresinin uzatıldığı MEB tarafından öğretmen adaylarına duyuruldu. MEBBİS üzerinden alınan başvuruların bugün içerisinde tamamlanmasının ardından tercih sonuçları açıklanacak. Görev yaptıkları il içinde farklı bir ilçeye veya merkezde yer alan bir okula tercih yapacak olan öğretmen adayları tercih sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kala sonuçların açıklanacağı tarihi de merak içerisinde araştırmayı sürdürüyor. Peki İl içi yer değiştirme başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanani ilk kılavuza göre başvuruların dün sona ermesi bekleniyordu. 28 Temmuz tarihinde ise Valiliklerce atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçların öğretmen adaylarına bugün içerisinde duyurulması bekleniyordu. Tercih sürecinin bir gün uzatılması ile birlikte sonuçların 29 Temmuz tarihinde öğretmenlerin erişimine açılması bekleniyor.

İL İÇİ ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 27 Temmuz 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.