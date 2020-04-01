İnfaz paketi TBMM’ye sunuldu: 90 bin mahkûm tahliye olacak

Bu hafta Adalet Komisyonu’nda, haftaya Genel Kurul’da görüşülmesi beklenen 70 maddelik teklif ile getirilen başlıca düzenlemeler şöyle:

Cezaları arttı: Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlının bozulmasına neden olan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu suçun canavarsa hisle işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın verilecek ceza yarı oranında, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yapılması halinde ise bir katı oranında arttırılacak. Böylece ceza 6 yıla kadar çıkabilecek. Kasten yaralamanın; görme işitme gibi duyu organlarından birinin kaybına, yüzünde kezzap atma gibi sürekli ize, gebe kadının erken doğumuna yol açacak şekilde işlenmesi ve ölümle sonuçlanması halinde sekiz yıldan 12 yılı kadar ceza verilecek.



Yeni doğum yapana tutuklama yok: Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle cezaevi koşullarında hayatını yalnız idameye ettiremeyenler, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadın şüpheliler tutuklanmayarak adli kontrol altına alınacak. Doğurduğu tarihten altı ay geçen ve cezası 3 yılı geçmeyen kadınlar cezasını konutunda çekebilecek. Hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullük nedeniyle bakıma muhtaç olmaları yada hükümlünün sürekli tedaviyi gerektiren hastalığı nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yılı geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazına bir yıl ara verilebilecek.



Disiplin cezaları: Kurum idaresine bildirilen telefon numarası aracılığıyla ya da teknik müdahale ile başka bir hatta yönlendirme yaparak görüşme hakkı olmayan kişilerle görüşenlere tüm haberleşme olanaklarında bir ila üç ay arasında mahrumiyet kararı verilecek. Kurumda alkol bulunduran veya kullananlara 20 güne kadar hücre cezası verilecek. Kişisel temizliğini yapmayan veya kendi yaşam alanının temizliğini yapmamakta ısrar edenlere onarma, tazmin etmek ve eski hale getirme cezası uygulanacak.



İyi hale gözlem kurulu: Otomatik iyi hal uygulamasına son veriliyor. Hükümlülerin değerlendirilmesi ve iyi halinin belirlenmesi artık “gözlem kurulu” tarafından yapılacak.



Koşullu salıverilme: Halen cezanın üçte ikisinin cezaevinde çekilmesini öngören koşuşlu salıverme uygulamasında süre “cezanın yarısı” olarak değiştirilecek. Dörtte üç oranındaki infaz süresi ise üçte iki olarak uygulanacak. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar, casusluk suçlarından mahkum olanlar bu indirimden yararlanamayacak.

Örgütlü suçlarda kademe: Örgütlü suçlar ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 36, müebbet almışlar 30 yılını, süreli hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar ise cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri taktirde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Konutta infaz: Kasten işlenen suçlardan toplam bir yılı altı ay, taksirle öldürme suçu hariç olmak üzere taksirle işlenen suçlarda ise toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezaları hafta sonu veya hafta içi geceleri cezaevinde çekilebilecek. Kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler 1 yıla kadar, 70 yaşını bitirmişler 2 yıl, 75 yaş üstü 4 yıla kadar hapis cezalarını konutlarında çekebilecek.

Denetimli serbestlik 3 yıl: Kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayatın gizliliği suçları, devlete ve hükümete karşı işlenen suçlar, casusluk, terör suçları hariç olmak üzere 1 yıl olan denetimli serbestlik süresi 3 yıl olarak uygulanacak.



Mahkumlara 2 ay izin: Kovid 19 salgın hastalığı nedeniyle açık cezaevlerinde bulunanlar ile kapalı cezaevlerinde bulunup açık cezaevi kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlikten yararlandırılarak 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılacak. Bu süre 2 aylık sürelerle iki kez uzatılabilecek.

Pişman kaçakçı: Kaçakçılık yapanlar etkin pişmanlık kapsamında kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar suç konusu eşyanın değerinin iki katını ödediği taktirde, verilecek ceza üçte bir oranında indirilecek.