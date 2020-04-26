İnfial Ne Demek? TDK'ya Göre İnfiale Kapılmak Ve Uyandırmak Kelime Anlamı Nedir?

İnfial kelimesi araştırılırken bununla bağlantılı bazı kavramların olduğu da dikkat çekmektedir. Buna göre, Türk Dil Kurumu sözlüğünde; infial, infiale kapılmak ve infial uyandırmak kavramları için de açıklamalar yapılmaktadır.

İnfial Ne Demek?

İnfial Türkçede isim görevinde kullanılan eskimiş bir sözcüktür. Dilimizde infial ile alakalı birden fazla tanımlamaya ulaşılabilmektedir. Bu tanımlardan en yaygın olanı birine içerleme ve kızgınlık duymadır. Bunun yanında herhangi bir durumdan etkilenme için de infial kelimesi kullanılabilmektedir. Felsefi yaklaşımlarda ise infial için “edilgi” açıklamasına yer verilmektedir.

TDK’ya Göre İnfiale Kapılmak ve İnfial Uyandırmak Kelime Anlamı Nedir?

İnfial, tek başına kullanılabilen bir terim olduğu gibi infiale kapılmak veya infial uyandırmak şeklinde de kullanılabilmektedir. Bu bağlamda infial ile bağlantılı tüm kavramların tanımlamalarına Türk Dil Kurumu’nun genel Türkçe sözlüğü ile ulaşılabilmektedir. Bu bağlamda infial, infiale kapılmak ve infial uyandırmak tanımları ise aşağıdaki gibi kabul edilmektedir.

- İnfial: Birine gücenme, ona içerleme ya da kızgınlık duyma.

- İnfiale Kapılmak: Kızgınlık ve öfke duymak.

- İnfial Uyandırmak: Kızgınlığa yol açacak işler yapmak, öfke yaratmak.