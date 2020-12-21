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21.12.2020 - 03:54 | | AA-DHA

İngiltere'den İstanbul'a gelen yolculara PCR testi

Yeni tip koronavirüsün (covid-19) İngiltere kaynaklı mutasyon riski nedeniyle, gece saatlerinde Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen yolculara PCR testi yapıldı. Adres ve iletişim bilgileri alınan yolcular, evlerinde karantinada kalacak.

İngiltere'den İstanbul'a gelen yolculara PCR testi

 

Mutasyona uğramış koronavirüs türü nedeniyle İngiltere'de bulaş hızının artmasından dolayı, Türkiye'ye İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuş seferleri, geçici olarak durduruldu.

İngiltereden İstanbula gelen yolculara PCR testi

Karar üzerine gece saatlerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında, halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

İngiltereden İstanbula gelen yolculara PCR testi

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasını takiben, Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen ve aralarında kabin ekiplerinin de bulunduğu 125 yolcuya, İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri uygulandı.

İngiltereden İstanbula gelen yolculara PCR testi

Sağlık ekipleri tarafından uçakta iletişim ve adres bilgileri alınan yolcular, daha sonra havalimanı içerisindeki Kovid-19 PCR testi alanına götürüldü.

Burada sağlık ekiplerince yolculardan numune alındı.

İngiltereden İstanbula gelen yolculara PCR testi

Londra'dan İstanbul'a gelen yolcuların, evlerinde karantina altında olacakları ve filyasyon ekipleri tarafından takip altında tutulacakları öğrenildi.

İngiltereden İstanbula gelen yolculara PCR testi

İngiltereden İstanbula gelen yolculara PCR testi

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