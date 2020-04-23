İstanbul'da ilk iftar ne zaman, saat kaçta başlayacak? (2020 imsakiyesi) 24 Nisan Cuma İstanbul iftar vakti (saati)

11 ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da milyonlarca vatandaşımız merakla yaşadıkları şehrin iftar ve sahur saatlerini merakla araştırıyor. İşte büyük bir heyecanla araştırılan 2020 İstanbul imsakiyesi ve İstanbul'da ilk iftar ve sahur saat kaçta sorularının cevapları...



İFTAR VE SAHUR SAATLERİ-İSTANBUL İMSAKİYESİ 2020



İstanbul ramazan imsakiyesi iftar saatleri ve sahur vakitleri ile araştırılmaya devam ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yayımlanan imsakiye bilgilerine göre İstanbul’da ilk iftar 20.00’da yapılacak. Sonraki günlerde ise bu saat biraz daha ilerleyecek.



Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 24.04.2020 04:29 20:00 21:29* 2 25.04.2020 04:27 20:01 21:31 3 26.04.2020 04:25 20:02 21:32 4 27.04.2020 04:23 20:03 21:33 5 28.04.2020 04:22 20:04 21:35 6 29.04.2020 04:20 20:05 21:36 7 30.04.2020 04:18 20:06 21:38 8 01.05.2020 04:16 20:07 21:39 9 02.05.2020 04:14 20:09 21:41 10 03.05.2020 04:13 20:10 21:43 11 04.05.2020 04:11 20:11 21:44 12 05.05.2020 04:09 20:12 21:46 13 06.05.2020 04:07 20:13 21:47 14 07.05.2020 04:06 20:14 21:49 15 08.05.2020 04:04 20:15 21:50 16 09.05.2020 04:02 20:16 21:52 17 10.05.2020 04:01 20:17 21:53 18 11.05.2020 03:59 20:18 21:55 19 12.05.2020 03:57 20:19 21:56 20 13.05.2020 03:56 20:20 21:58 21 14.05.2020 03:54 20:21 21:59 22 15.05.2020 03:53 20:22 22:01 23 16.05.2020 03:51 20:23 22:02 24 17.05.2020 03:50 20:24 22:04 25 18.05.2020 03:48 20:25 22:05 26 19.05.2020 03:47 20:26 22:07** 27 20.05.2020 03:45 20:27 22:08