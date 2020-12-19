İstanbulluların merakla araştırdığı İstanbulkarta hes kodu ekleme işlemi için süre belirlendi. Vatandaşlar ise süre sona ermeden akbillere hes kodu eklemek istiyor. Peki İstanbulkarta (akbil) hes kodu ekleme nasıl yüklenir? İstanbulkart hes kodu tanımlama süresi son gün ne zaman? İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara iletilen bilgilendirme mesajı ve diğer bilinmesi gerekenler...

İSTANBULKARTA HES KODU EKLEME NASIL YAPILIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

T.C. kimlik numarası, ad, soyadı, doğum tarihi, mail adresi, kart numarası, telefon numarası ve HES kodu girilmesi isteniyor. Ardından ekranın devamında yer alan işaretlenmesi gereken butonlar onaylandıktan sonra 'kaydet' butonuna basmanız yeterli oluyor.

İSTANBULKARTA HES KODU EKLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBULKART HES KODU EKLEME SÜRESİ SON GÜN NE ZAMAN?

İstanbulkarta hes kodu ekleme işleminde son gün 15 Ocak.

İBB'DEN BİLGİLENDİRME MESAJI

"Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor. HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkartlar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. İstanbulkartı'nızla HES kodunuzu eşleştirin yolda, durakta kalmayın."

DOLDURULMASI GEREKEN EKRAN BİLGİLERİ



