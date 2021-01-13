İstenmeyen SMS'ler nasıl ve nereden iptal edilir? İleti Yönetim Sistemi SMS iptal etme ekranı...

İstenmeyen SMS'ler nasıl ve nereden iptal edilir sorusu son günlerin en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Satın aldığımız bir ürün esnasında veya e-ticaret esnasında onaylanan sözleşmeler neticesinde birçok marka biz telefon kullancılarına kampanya ve bilgilendirme mesajları gönderebiliyor. Çoğu zaman bu mesajlar can sıkıcı olabiliyor. Peki İstenmeyen SMS'ler nereden ve nasıl iptal edilir?

İSTENMEYEN SMS'LER NASIL VE NEREDEN İPTAL EDİLİR?

İleti Yönetim Sistemi üzerinden istenmeyen SMS'ler iptal edilebiliyor. İleti Yönetim Sisteminin internet adresi https://iys.org.tr/ adresi üzerinden giriş yaptıktan sonra Vatandaş girişi ekranına tıklıyorsunuz. Önünüze çıkan ekran üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapabildiğiniz gibi Telefon numaranız üzerinden de giriş yapabiliyorsunuz.

Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra sizin telefon numaranıza mesaj gönderen tüm ticari, elektronik, vb birçok siteyi görüntüleyebiliyorsunuz. Bu ekran üzerinden istediğiniz numaraya onay verebildiğiniz gibi istediğiniz numaranın size mesaj göndermesini reddedebiliyorsunuz

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ