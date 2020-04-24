İzmir'de sahur ne zaman, saat kaçta bitecek? (24 Nisan 2020) - İzmir imsak vakti (sahur saati) ve Ramazan imsakiyesi
11 ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de milyonlarca vatandaşımız merakla yaşadıkları şehrin iftar ve sahur saatlerini merakla araştırıyor. İşte büyük bir heyecanla araştırılan 2020 İzmir imsakiyesi ve İzmir'de ilk iftar ve sahur saat kaçta sorularının cevapları...
İzmir'de ilk iftar ve sahur saat kaçta sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İzmirlilerin merakla araştırdığı 2020 Ramazan imsakiyesinde sahur ve iftar saatleri bellli oldu. İşte İzmir iftar vakti...
İZMİR 2020 İMSAKİYE BİLGİLERİ
İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020
Gün Tarih İmsak (Sahur) İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
1 24.04.2020 04:46 17:00 20:03 21:27*
2 25.04.2020 04:44 17:00 20:04 21:29
3 26.04.2020 04:42 17:00 20:05 21:30
4 27.04.2020 04:41 17:00 20:06 21:31
5 28.04.2020 04:39 17:00 20:07 21:33
6 29.04.2020 04:38 17:01 20:08 21:34
7 30.04.2020 04:36 17:01 20:09 21:35
8 01.05.2020 04:34 17:01 20:10 21:36
9 02.05.2020 04:33 17:01 20:11 21:38
10 03.05.2020 04:31 17:01 20:12 21:39
11 04.05.2020 04:30 17:02 20:13 21:40
12 05.05.2020 04:28 17:02 20:14 21:42
13 06.05.2020 04:26 17:02 20:14 21:43
14 07.05.2020 04:25 17:02 20:15 21:44
15 08.05.2020 04:23 17:02 20:16 21:46
16 09.05.2020 04:22 17:03 20:17 21:47
17 10.05.2020 04:21 17:03 20:18 21:48
18 11.05.2020 04:19 17:03 20:19 21:50
19 12.05.2020 04:18 17:03 20:20 21:51
20 13.05.2020 04:16 17:04 20:21 21:52
21 14.05.2020 04:15 17:04 20:22 21:54
22 15.05.2020 04:14 17:04 20:23 21:55
23 16.05.2020 04:12 17:04 20:24 21:56
24 17.05.2020 04:11 17:04 20:24 21:58
25 18.05.2020 04:10 17:05 20:25 21:59
26 19.05.2020 04:09 17:05 20:26 22:00**
27 20.05.2020 04:07 17:05 20:27 22:01
28 21.05.2020 04:06 17:05 20:28 22:03