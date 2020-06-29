MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kabine toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
ABONE OL
29.06.2020 - 10:23 |

Kabine toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

1 Temmuz'da atılacak olan yeni adımlar bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından artan vaka sayıları ile birlikte Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklamalar peş peşe geldi. Bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında tüm seçenekler yeniden masaya yatırılacak. Peki Kabine toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine toplantısı bugün yeniden bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 1 Temmuz tarihinden itibaren atılacak olan yeni adımlar gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından açıklanacak. 1 Haziran'da kalkan yasakların ardından normalleşme adımları atılmıştı. Yasakların kalkması ile corona virüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından yasakların yeniden gündeme gelmesi söz konusu olacak mı? Bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklayacak

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısının 15:30 gibi başlaması bekleniyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Kabine toplantısının sona ermesinin ardından saat 19:00-20:00 saatleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan yeni kararların açıklanması bekleniyor

Aldığı destekle binlerce kaz yetiştiriyorBitlis’in Güroymak ilçesinde 6 yıl önce 14 kazla yetiştiriciliğe başlayan Yunus Orkin, devlet desteğiyle şimdi binlercesini yetiştiriyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Afrika sıcakları geliyor! Beyin kanaması riskine dikkat

Son dakika... Afrika sıcakları geliyor! Beyin kanaması riskine dikkat

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Son dakika... 5.2'lik Marmaris depremi sonrası uzmanlardan yorumlar

Son dakika... 5.2'lik Marmaris depremi sonrası uzmanlardan yorumlar

Sıradaki Haber