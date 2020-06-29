Kabine toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine toplantısı bugün yeniden bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 1 Temmuz tarihinden itibaren atılacak olan yeni adımlar gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından açıklanacak. 1 Haziran'da kalkan yasakların ardından normalleşme adımları atılmıştı. Yasakların kalkması ile corona virüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından yasakların yeniden gündeme gelmesi söz konusu olacak mı? Bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklayacak

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısının 15:30 gibi başlaması bekleniyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Kabine toplantısının sona ermesinin ardından saat 19:00-20:00 saatleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan yeni kararların açıklanması bekleniyor