Kadın kuaförü şebeke lideri

30 kişinin tutuklandığı operasyonlarda, şebekelerin aylık 5 milyon liralık yasa dışı bahis oynattığı tespit edildi. Emniyet ekipleri, yasa dışı sanal kumar oynatan 3 şebeke tespit etti. Şebekelerden ilkine Pendik, Maltepe ve Ümraniye’de operasyon düzenlendi. Kafeterya adı altında açtıkları mekanlarda spor müsabakalarıyla ilgili bahis oynatan şebekenin 22 mensubu elebaşı Serdar Y. ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin bağlantılarından ikinci bir sanal bahis şebekesini tespit eden polis, bu kez Gaziosmanpaşa’da baskın düzenledi.

30 kişi tutuklandı

22 şüpheliyle birlikte şebekenin elebaşı kadın kuaförü Hakan I. da gözaltına alındı. Hakan I.’nın şebeke üyelerine banka hesabı açtırdığı ve bu hesaplar üzerinden yasadışı bahis oynandığı belirlenirken, I.’nın şebeke üyelerini maaşlı çalıştırdığı tespit edildi.

Başını kuaför Hakan I. ve Serdar Y.’nin çektiği iki şebekenin, aylık sanal kumar hacimlerinin 5 milyon lira olduğunu tespit eden polisin, gözaltına aldığı 47 şüpheliden 30’u tutuklandı. 17 şüpheliye yönelik adli kontrol kararının verildiği soruşturmada polis, 2 kuryesini 19 bin lira ile yakaladığı üçüncü şebekenin üyelerini tespit için çalışmalarını devam ettiriyor. Operasyonlarda şebeke üyelerinin adreslerinde ve üzerlerinde 50 cep telefonu, 144 sim kartı, 51 banka kartı, 1 tabanca ele geçiren polis, bir miktar döviz ve 45 bin 700 liraya el koydu.

Bir yılda 43 milyona el konuldu

Yasa dışı sanal kumara yönelik çalışmalarda, şebekelerin topladığı paraların büyük kısmının yurt dışına gönderildiğini ve kumar oynayan birçok kişinin kazandığı parayı alamadığını ifade eden İstanbul Siber Polisi, bir yılda 23 operasyon düzenleyip, 421 şüpheliyi gözaltına aldı. 117’si tutuklanan 421 şüphelinin 114’ü hakkında adli kontrol uygulanırken, operasyonlarda 4 milyon 681 bin 890 lira, 48 bin 641 dolar ve 2 bin 100 Euro ele geçirildi. Şebekelerin bankalardaki 42 milyon 274 bin 700 lira, 133 bin Euro ve 94 bin 500 dolarına da bloke koyduran polis, döviz hesaplarıyla birlikte şebekelerin toplam 43 milyon 810 bin lirasına el koydu. Şebekelerin yıllık para trafiğinin 2 milyar 144 bin 925 bin 905 lira, 12 milyon 119 bin 244 dolar (72 milyon 951 bin lira), 9 milyon 366 bin 87 euro (62 milyon lira), 43 bin 800 sterlin (341 bin lira) ve 7 milyon 60 bin Rus rublesinden (658 bin lira) oluşan toplam 2 milyar 280 milyon 875 bin 905 lira olduğu açıklandı.