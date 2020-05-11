Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2020 Kadir Gecesi ayın kaçında?

Kuran'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının içerisinde yer alıyor. Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesine denk geliyor. Vatandaşlar ise Kadir Gecesi'nin hangü güne ayın kaçına denk geldiğni araştırıyor. Kadir Gecesi ne zaman,hangi gün, ayın kaçında?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bu yıl Kadir Gecesi, 19 Mayıs 2020 salı günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

“Şüphesiz, biz Kur’ân’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadîr, 97/1-5)

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün

26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün