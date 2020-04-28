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28.04.2020 - 11:52 |

Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte 2020? Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Ramazan ayının içerisinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi'ne kısa bir süre kaldı. Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olarak geçiyor. Müslüman alemi tarafından Kadir Gecesi, genellikle Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Peki Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte?

Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte 2020? Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

Üç aylar içerisinde yer alan Ramazan ayı idrak ediliyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Kadir Gecesi araştırılmaya başlandı. İslam Dünyası için önemli geceler arasında yer alan Kadir Gecesi'ne kısa bir süre kaldı. Peki Kadir Gecesi ne zaman? Hangi tarihte idrak edilecek?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi bu sene 19 Mayıs 2020 salı günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ

Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, 'azamet' ve 'şeref' demektir.Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara suresinin 185. ayetinde de Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir gecesinin Ramazan ayında bulunduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.

RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

23 Mayıs 2020 Cumartesi Arefe

24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün

26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün

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