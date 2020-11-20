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20.11.2020 - 19:11 | | DHA

Karantinadan kaçıyorlardı! Bilet alırken yakalandılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde koronavirüs testleri pozitif çıkan ve evlerinde karantinaya alınan Suriyeli S.A. ve eşi, 2 çocuğuyla birlikte İstanbul'a gitmek için otogarda bilet aldığı sırada HES kodlarının uyarı vermesi üzerine yakalandı.

Karantinadan kaçıyorlardı! Bilet alırken yakalandılar

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli S.A. ile eşi C.A.'nın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Evlerinde 2 çocuklarıyla birlikte 14 gün karantinaya alınan aile, otobüsle İstanbul'a gitmek için otogara gitti. Karantina kurallarını ihlal eden aile, bir firmanın yazıhanesinden bilet almak istedi. Görevli, kendisine verilen HES kodu üzerinden yaptığı sorgulamada, çiftin koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu ve karantinada bulunması gerektiğini öğrendi. Durum polise bildirildi. Bu sırada çocuklarını da yanlarına alarak, otogardan ayrılmaya çalışan çifte görevliler engel oldu.

Karantinadan kaçıyorlardı Bilet alırken yakalandılar

İhbar üzerine otogara gelen polis ve sağlık ekipleri, S.A., C.A. ve 2 çocuğunu hiç kimseyle temas etmeyecek bir bölüme aldı. Suriyeli karı-kocaya koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başına 3 bin 182'şer lira para cezası uygulandı. Suriyeli aile, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çorlu Kredi ve Yurtlar Kurumu'na götürüldü.  

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