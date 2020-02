İstanbul Şişli’de sahibinin yürüyüşe çıkardığı Türkmenistan Kangalı ya da Kafkas Çobanı olarak bilinen “Alabay” cinsi köpek vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oldukça büyük ve iri yapısıyla dikkat çeken köpeğin adının “Leo” olduğu öğrenildi. Halaskargazi Caddesinde yürüyen insanlar Leo’yu karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimi vatandaşlar Leo’nun büyüklüğünden ötürü kendisinden uzaklaştı, kimileri ise yanına gidip onu sevdi ve bol bol fotoğraf çektirdi. O dakikalarda cadde üzerinde renkli görüntüler oluştu.

"TÜRKİYE'DE DAHA BÜYÜĞÜ ŞU AN YOK"



Leo isimli “Alabay” cinsi köpeğin sahibi Anıl Ağaoğlu, “İsmi Leo, ırkı ise Alabay, Türkmenistan Kangalı ya da Kafkas Çobanı olarak biliniyor. Şu an iki yaşında, bize henüz 48 günlükken kargo uçağıyla Rusya’dan geldi. Şu an Türkiye’de bundan büyüğü yok, en büyüğü bizim köpeğimiz. Leo, 93 kilo ağırlığında. Bu köpekler iki ayak üzerinde durdukları zaman ortalama 2 metre ile 3 metre arasında bir uzunluğa ulaşabiliyor. Leo da 2 buçuk metre civarında” diye konuştu.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

93 kilo ağırlığındaki devasa Türkmenistan Kangalı Leo’yu gören bir vatandaş, “Daha önce böyle bir şey görmedim. Cinsini bilmiyorum, herhalde kangaldır” dedi. Şaşkınlığını gizleyemeyen bir başka vatandaş ise, “İlk defa böyle bir şey görüyorum, cinsi hakkında bilgim yok. Kangala biraz benziyor, çok güzel” ifadelerini kullandı.

Alabay cinsi Leo isimli köpek, sahibiyle birlikte, vatandaşların ilgi dolu bakışları eşliğinde caddede yürüyerek yoluna devam etti.