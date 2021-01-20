Karneler nasıl verilecek, notlar nasıl olacak, liseler karne alacak mı 2021? Karne günü ne zaman?

Karneler nasıl verilecek? sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Uzaktan eğitim sistemi devam ederken yarıyıl tatiline yaklaşıldı. Yarıyıl tatiline kısa bir süre kalırken öğrenciler karnelerle ilgili detayları araştırmayı başladı. Peki karne notları nasıl verilecek? Liseler karne alacak mı?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin verileceği tarih merak ediliyor. 22 Ocak'ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin erişime açılacak.

İLKOKULLAR VE ORTAOKULLARDA KARNE NOTLARI NASIL OLACAK?

İlkokullarda ve ortaokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, kanaat notu olarak bilinen derse katılım puanıyla belirlenecek. İlkokul 1. 2. ve 3. sınıflar, "iyi", "çok iyi" ve "geliştirilebilir" şeklinde, 4. sınıflar ile ortaokullarda ise 100 üzerinden karne notu olacak.

İlkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavlar dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyecek. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

LİSELER KARNE ALACAK MI?

Lise öğrencileri ise okullarda yüz yüze sınavlar tamamlanamadığından yarıyıl tatiline ilk kez karne almadan girecekler. Liselilerin birinci döneme ilişkin sınavları, salgının seyri göz önünde bulundurularak 15 Şubat'tan sonra yapılacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin karne notları, sınavların tamamlanmasından sonra verileceğinden karne basımı ve dağıtımı yapılmayacak.