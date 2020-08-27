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27.08.2020 - 11:16 | | DHA

Kars'ı karasinekler bastı, esnaf ne yapacağını şaşırdı!

Kars’ta, dün hava karardıktan sonra ortaya çıkan karasinekler, hayatı olumsuz etkiledi. Kent sakinleri, sineklerin her yeri sardığını belirtip, önlem alınmasını istedi. Şaşkına dönen esnaf, iş yerlerini basan sineklerden kurtulmak için çeşitli yöntemlere başvurdu. Kimi dezenfektanla kimileri hortumla su tutup, kimileri de üzerlik bitkisi yakarak, dumanıyla sineklerden kurtulmaya çalıştı.

Kars'ı karasinekler bastı, esnaf ne yapacağını şaşırdı!
Kars'ta şok eden olay! Kenti karasinekler bastı
Kars'ta şok eden olay! Kenti karasinekler bastı
Kars'ta şok eden olay! Kenti karasinekler bastı
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Kazım Paşa Caddesi'nde, hava karardıktan sonra ortaya çıkan sinekler, esnafa zor anlar yaşattı. İş yerlerinin camlarına konan binlerce sinek, vatandaşları da alarma geçirdi. Özellikle ışıklı vitrinler, evlerin cam ve balkonları, sokak lambaları ile araçların farlarına konan sineklerin büyük bir bölümü bir süre sonra öldü. Ardahan'da, bir süre önce yaşanan kelebeleklerin ölüm dansını anımsatan sinek ölümleri, görenleri şaşırttı. İlk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyleyen Selami Çapan, "Kazım Paşa Caddesi'nde süt ve süt ürünleri üzerine iş yerim var. Hava sıcak olduğu için birçok iş yerinin kapısı açık. Havanın kararması ile birlikte binlerce sinek, yakılan ışıklara akın etti. Önce korktuk. Sonra bunların kendiliğinden öldüğünü gördük. Ölenleri de biz temizledik. Her yer bir anda sinek ölüsü ile doldu. Kimi dükkanların camlarına dezenfektan sıktı, kimi ise üzerlik bitkisini yakarak, sinekleri iş yerlerinden uzak tutmaya çalıştı. Bazı arkadaşlar hortumla su tutarak sinekleri temizledi. Hayatım boyunca böyle bir şey ne gördüm ne de yaşadım" diye konuştu.

'KELEBEKLERİN ÖLÜM DANSI'NA BENZETTİK

Sineklerin ev ve iş yerlerini bastığı saatlerde evine gittiğini söyleyen Maksut Erginyürek ise "Neresi aydınlıksa sinekler adeta oraya hücum ediyordu. Onlardan kurtulmanın en iyi yolu karanlıkta durmaktı. Bunları, biz geçtiğimiz hafta Ardahan'da yaşanan 'kelebeklerin ölüm dansı'na benzettik. Çünkü ışıkta bir süre uçan sinekler, tek tek ölüp yere düşüyordu. Bundan bir ay önce de Kars'ta küçük böcekler çıkmış ve belediye bunun üzerine ilaçlama çalışması yapmıştı. Umarız bir daha bu tür korkunç olayları yaşamayız" dedi. Öte yandan belediye yetkilileri karasinek, sivrisinek ve diğer haşerelerle mücadele için kent merkezinde başlatılan ilaçlama çalışmasının devam ettiğini açıkladı.

 

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