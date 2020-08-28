Kavuk nedir? Türk Tiyatrosunda kavuk ve fes geleneği...

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nda fes ve kavuk Türk Tiyatro oyunculuğu mirasını temsil etmektedir. Geleneksel Türk Tiyatrosunun son temsilcisi olan İsmail Hakkı Dümbüllü kavuğunu Münir Özkul'a devretmiştir. Münir Özkul ise kavuğu sonraki yıllarda Ferhan Şensoy'a devredecek, Ferhan Şensoy ise aldığı emaneti Rasim Öztekin'e bırakacaktır. Rasim Öztekin tarafından yapılan son açıklamada Geleneksel Türk Tiyatrosunda önemli bir yere sahip olan kavuğu Şevket Çoruh'a devredeceğini duyurmuştur.

TÜRK TİYATROSUNDA KAVUK VE FES GELENEĞİ

İsmail Hakkı Dümbüllü (d. 1897 - ö. 5 Kasım 1973) Geleneksel Türk Tiyatrosunun son temsilcisi, Orta oyunu ve Tulûat sanatçısıdır.

Trafik kazası sonucu 75 yaşına öldü. Cenazesi, 30 Ekim 1973 tarihinde açılan Boğaziçi Köprüsü üzerinden geçirilen ilk kişi olan Dümbüllü Karacaahmet Mezarlığı'nda yatar.

Dümbüllü'nün Fesi yıllar boyunca Türk tiyatro oyuncuları arasında geleneksel bir törende devredilir; bu fes ve kavuk Türk tiyatro oyunculuğu mirasını temsil etmektedir. Orta oyunu ve Tulûat (doğaçlama) sanatçısı İsmail Hakkı Dümbüllü, ustası Kel Hasan’dan devraldığı fesi, 1968’de oyuncu Münir Özkul’a devretmiştir.

Kel Hasan Efendi Kavuğu “Türk Tiyatrosu”nun güldürü geleneğinin nişanesi sayılmaktadır. Kavuk daha çok orta oyununu temsil eder. Kel Hasan Efendi Kavuk’u öğrencisi İsmail Dümbüllü’ye devretmişti. İsmail Dümbüllü ise bir dönem geleneksel tiyatro ile ilgilenen sinema sanatçısı Münir Özkul'a devretmiştir. Dümbüllü, Özkul’u 1967-1968 yılları arasında Arena Tiyatrosu’nda. ‘Kanlı Nigar’ piyesindeki ‘Kavuklu’ rolünde izlemiş; 1968 yılında Özkul’un yeteneğinin nişanesi olarak bir törenle Kavuk’u devretmiştir. Daha sonra Dümbüllü'nün kavuğu; Münir Özkul tarafından 1989’da Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu’nun kurucusu Ferhan Şensoy’a devredilmiştir.İsmail Dümbüllü’nün Münir Özkul’a devrettiği Hasan Efendi’nin kavuğunu Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin’e devretti.

Fes ise Tuluat sanatını temsil eder. Fes aynı şekilde Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye daha sonra ondan Münir Özkul'a devretmiştir. Münir Özkul fesi daha sonra Müjdat Gezen'e devretmiştir.(Kavuk ile karıştırılmamalıdır, Münir Özkul kavuğu Ferhan Şensoy'a devretmiştir. )Son olarak Müjdat Gezen, geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Dümbüllü’ye ait olan ve yıllardır kendisinde bulunan fesi ise, eski öğrencisi Şevket Çoruh’a devretmiştir.

Not

Dümbüllü'nün Fesi ile Dümbüllü'nün Kavuğu karıştırılmamalıdır. Fes; 2017 Nisan ayı itibarıyla, İsmail Hakkı Dümbüllü'den Müjdat Gezen'e ve ondan da Şevket Çoruh'a devredilmiştir. Kavuk ise mayıs 2016 ayı itibarıyla, İsmail Hakkı Dümbüllü'den Münir Özkul'a, Münir Özkul'dan Ferhan Şensoy'a, ondan da Rasim Öztekin'e devredilmiştir. Rasim Öztekin 27 Ağustos 2020 tarihinde kavuğu, Şevket Çoruh'a devredeceğini beyan etmiştir.