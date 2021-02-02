02.02.2021 - 14:45 | | AA
Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyon düzenlendi. 15 şüpheli yakalandı. Öte yandan İstanbul merkezli yürütülen başka soruşturmada Kayseri'de 6 asker yakalandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'nin askerlerden sorumlu "mahrem imamları"nın ankesörlü ve sabit hatlardan aradıkları çoğunluğu muvazzaf farklı rütbelerdeki 15 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Kayseri, Ankara ve İstanbul'da çeşitli adreslere gerçekleştirilen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.
Ayrıca, İstanbul merkezli yürütülen başka soruşturma kapsamında da Kayseri'de 6 asker yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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