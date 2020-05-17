Kibar Feyzo filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Kibar Feyzo hangi yıl çekildi, ne zaman çekildi?
1978 Yılında çekilen Kibar Feyzo filmi bu akşam TV'de ekrana gelecek. Türk sinemasının vazgeçilmez oyuncularının yer aldığı Kibar Feyzo filminin konusu nedir? İşte komedi türündeki Kibar Feyzo filmi hakkında merak edilenler...
Kibar Feyzo filminin konusu, Feyzo askerden döndükten sonra Gülo’ya talip olur. Köyde Gülo’ya başka talipler olduğu için babası başlık parasını artırmaya koyar. Ve on bin peşin, on bin senet karşılığı Gülo, Feyzo’nun üstünde kalır. Feyzo borcunu ödemek için kente gidip çalışmaya başlar.Kibar Feyzo filminin konusu, Feyzo askerden döndükten sonra Gülo’ya talip olur. Köyde Gülo’ya başka talipler olduğu için babası başlık parasını artırmaya koyar. Ve on bin peşin, on bin senet karşılığı Gülo, Feyzo’nun üstünde kalır. Feyzo borcunu ödemek için kente gidip çalışmaya başlar.
OYUNCULAR KİMLER?
Kemal Sunal Feyzo
Müjde Ar
Adile Naşit Sakine
Şener Şen Maho Ağa
İhsan Yüce Hacı Hüso
İlyas Salman Bilo
Erdal Özyağcılar Zülfo
Sevtap Erdemli Gelin
Abdullah Ferah Memo