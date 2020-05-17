MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kibar Feyzo filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Kibar Feyzo hangi yıl çekildi, ne zaman çekildi?
ABONE OL
17.05.2020 - 19:52 |

Kibar Feyzo filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Kibar Feyzo hangi yıl çekildi, ne zaman çekildi?

1978 Yılında çekilen Kibar Feyzo filmi bu akşam TV'de ekrana gelecek. Türk sinemasının vazgeçilmez oyuncularının yer aldığı Kibar Feyzo filminin konusu nedir? İşte komedi türündeki Kibar Feyzo filmi hakkında merak edilenler...

Kibar Feyzo filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Kibar Feyzo hangi yıl çekildi, ne zaman çekildi?

Kibar Feyzo filminin konusu, Feyzo askerden döndükten sonra Gülo’ya talip olur. Köyde Gülo’ya başka talipler olduğu için babası başlık parasını artırmaya koyar. Ve on bin peşin, on bin senet karşılığı Gülo, Feyzo’nun üstünde kalır. Feyzo borcunu ödemek için kente gidip çalışmaya başlar.Kibar Feyzo filminin konusu, Feyzo askerden döndükten sonra Gülo’ya talip olur. Köyde Gülo’ya başka talipler olduğu için babası başlık parasını artırmaya koyar. Ve on bin peşin, on bin senet karşılığı Gülo, Feyzo’nun üstünde kalır. Feyzo borcunu ödemek için kente gidip çalışmaya başlar.

OYUNCULAR KİMLER?

Kemal Sunal Feyzo
Müjde Ar
Adile Naşit Sakine
Şener Şen Maho Ağa
İhsan Yüce Hacı Hüso
İlyas Salman Bilo
Erdal Özyağcılar Zülfo
Sevtap Erdemli Gelin
Abdullah Ferah  Memo


Kütahya'da 3 köy ve 1 mahalle karantinaya alındıKütahya'da Kabaklar, İnceğiz, Ortaca köyleri ile Yalnızsaray Mahallesi koronavirüs vakaları görülmesi üzerine 14 gün karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Havaların ısınmasıyla corona virüsün bulaşma hızı azalacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıkladı

Havaların ısınmasıyla corona virüsün bulaşma hızı azalacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıkladı

İyi haber geldi! Aşıya gerek kalmadı...

İyi haber geldi! Aşıya gerek kalmadı...

Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

Şansımı Seveyim filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Şansımı Seveyim filmi nerede, ne zaman çekildi?

Şansımı Seveyim filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Şansımı Seveyim filmi nerede, ne zaman çekildi?

Sıradaki Haber