Kibar Feyzo filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Kibar Feyzo hangi yıl çekildi, ne zaman çekildi?

Kibar Feyzo filminin konusu, Feyzo askerden döndükten sonra Gülo'ya talip olur. Köyde Gülo'ya başka talipler olduğu için babası başlık parasını artırmaya koyar. Ve on bin peşin, on bin senet karşılığı Gülo, Feyzo'nun üstünde kalır. Feyzo borcunu ödemek için kente gidip çalışmaya başlar.



OYUNCULAR KİMLER?



Kemal Sunal Feyzo

Müjde Ar

Adile Naşit Sakine

Şener Şen Maho Ağa

İhsan Yüce Hacı Hüso

İlyas Salman Bilo

Erdal Özyağcılar Zülfo

Sevtap Erdemli Gelin

Abdullah Ferah Memo