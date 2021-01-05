Kısıtlamalar ne zaman bitiyor, restoranlar ne zaman açılıyor? Kafeler ne zaman açılacak 2021?

Sokağa çıkma yasağı hafta sonu hayata geçiriliyor. Genelge kapsamında lokanta, restoran gibi yerler 'gel-al' ve paket servis yapabiliyorlar. Kafeler ise geçici süre kapatıldı. Vatandaşlar bir süredir kapalı olan kafelerin açılacağı tarihi sorguluyor. İşte, restoran ve lokanta çalışma saatleri...

RESTORANLAR VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs salgını riskinin artmasıyla sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra bazı iş yerlerinin de geçici süre kapanacağını bildirdi. Bir süredir restoran ve lokantalar 'gel-al' sistem ile birlikte paket servis yapabiliyor. Ancak henüz söz konusu iş yerlerinin eskisi gibi çalışmasına yönelik bir karar çıkmadı.

Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-­20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Sokağa çıkma kısıtlaması cuma 21:00 - pazartesi 05:00 saatleri arasında geçerli. Yasakların dışında kafeler de faaliyetlerini durdurmuştu. Fakat dahda kafelerin çalışma düzenine dair detay gelmedi. Buna göre 15 Ocak'ta açılacağı öne sürülen kafelerin yeniden faaliyetlerine başlayacakları tarih belli değil.