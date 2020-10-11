KKTC seçim sonuçları açıklandı! Seçimi kim kazandı?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı. Sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başlandı. Şimdi vatandaşlar KKTC seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Ne zaman açıklanacak? sorusunu yöneltiyor.

KKTC SEÇİM SON DURUM

Gelen son dakika haberine göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Seçimlere yüzde 55'e yakın katılım oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50'nin üzerinde hiç bir aday oy alamayınca, seçimler ikinci tura kaldı. Seçimlerin 18 Ekim'de yapılacak ikinci turunda, Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.