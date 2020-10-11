11.10.2020 - 21:16 |
KKTC seçim sonuçları açıklandı! Seçimi kim kazandı?
Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçim yapıldı. Vatandaşlar seçim sonuçlarını merak ederek KKTC seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Ne zaman açıklanacak? sorularını yöneltiyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı. Sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başlandı. Şimdi vatandaşlar KKTC seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Ne zaman açıklanacak? sorusunu yöneltiyor.
KKTC SEÇİM SON DURUM
Gelen son dakika haberine göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Seçimlere yüzde 55'e yakın katılım oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50'nin üzerinde hiç bir aday oy alamayınca, seçimler ikinci tura kaldı. Seçimlerin 18 Ekim'de yapılacak ikinci turunda, Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.