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29.07.2020 - 12:25 | | DHA

Kocaeli'de bor yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, işlenmiş bor madeni yüklü TIR devrildi, kazada sürücü Ahmet Güleşçi (52) yaralandı.

Kocaeli'de bor yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 karayolu Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Kütahya'dan yüklediği işlenmiş bor madenini Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan limana getiren Ahmet Güleşçi yönetimindeki 43 BJ 055 plakalı TIR, önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca devrildi. TIR üzerinde bulunan konteynerden bir miktar işlenmiş bor madeni yola döküldü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acili ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, TIR şoförü Ahmet Güleşçi'ye kaza yerinde müdahale etti.

Önüne bir anda otomobilin çıktığını iddia eden Ahmet Güleşçi, "Sağ şeritte seyrediyordum. Orta şeritten bir araç önüme kırdı. Çarpmamak için direksiyonu kırınca TIR devrildi" dedi.

Kocaelide bor yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı

Elektrikli süpürge motorundan yaptığı taşlama makinesi ölüm getirdiKocaeli’nin Körfez ilçesinde Sinan Nişli (38), elektrikli süpürgenin motorundan yaptığı taşlama makinesini çalıştırdı. Yüksek devirde dönen taş parçalanırken, Sinan Nişli kalbine gelen taş parçası nedeniyle yaşamını yitirdi.
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