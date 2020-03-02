KORAL nedir? Mobil Elektronik Harp Sistemi Koral'ın özellikleri nelerdir?

KORAL nedir sorusu dün rejime yönelik SU-24 tipi iki savaş uçağının düşürülmesinin ardından araştırma konusu oldu. 2016 yılında TSK envanterine dahil edilen mobil elektronik harp sistemi düşman radarlarını kört etmek şaşırtmak için tasarlanmış bir harp sistemidir. 1000 farklı testten geçerek TSK envanterine dahil edilen KORAL ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. Peki KORAL nedir, özellikleri nelerdir?

KORAL NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

KORAL (mobil elektronik harp sistemi) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanıp üretilmiştir. Ana yüklenici Aselsan olup 50 alt yüklenici ile birlikte geliştirilmiştir. KORAL hizmete girmeden önce 1000 farklı testten geçmiştir. Testleri başarı ile tamamlayan KORAL hava kuvvetleri komutanlığına Şubat 2016'da teslim edilmiştir.

KORAL yerli imkanlar ile üretilen mobil elektronik harp sistemidir. Amacı düşman radarlarını kör etmek, aldatmak ve şaşırtmaktır. Sistem 8x8 taktik araç üzerine entegre edilmiştir. Sistem 2 ana yapıdan oluşmaktadır. KORAL ED olarak adlandırılan Elektronik Destek Sistemi düşman radar yayınlarını algılayıp takip ediyor. Radarı algıladıktan sonra frekans değeri tespit ediliyor. Daha sonra ise devreye KORAL ET yani Elektronik Taarruz sistemi devreye girerek düşman radarlarının sinyallerinin bozulması için karşı yayın yapıyor. Böylece düşman radarlarına karşı çok etkili olabiliyor.

2015 Rus Su-24 uçağının düşürülmesi olayından sonra sınırda etkin görev yapmaya başlamıştır. KORAL sisteminin Rusyanın Suriyede konuşlandırdığı S-400 füzelerine karşı etkili olabileceği ve savunma sistemlerini kör edebileceğine karşın söylentiler üzerine Rusya makamlarına göre böyle bir şeyin mümkün olmayacağını belirtmişlerdir. Şu an için KORAL Suriye İç Savaşı sebebi ile sınır ötesinden gelebilecek her türlü tehdite karşı sınıra yakın bölgelerde konuşlandırılmıştır.