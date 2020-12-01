Korona aşısı son durum: Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek, ücretsiz mi olacak?

Covid-19 ile geçen bir yılın ardından tüm dünyada aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Rusya, Çin, ABD gibi birçok ülkeden aşıya dair güzel haberler gelirken Bakan Koca, Çin menşeili aşının geleceği tarihi belirtti. Korona aşısı ücretli mi, ücretsiz mi? İşte, ayrıntılar...

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Faz-3 çalışmaları süren Çin korona aşısı için 50 milyon doz anlaşma sağlanmıştı. Aralık ayında ise en az 10 milyon aşının temin edileceği Koca tarafından açıklandı. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon doz aşı geleceğini ancak zamanla bu sayının da artacağını söyleyen Bakan Koca, yerli aşının nisan ve sonrasında devreye gireceğini, bu yüzden nisana kadar verebilecekleri ne kadar aşı varsa onları almaya talip olduklarını vurguladı. Bu nedenle Alman firması BioNTech’in ABD’li Phizer ortaklığında geliştirilen aşıya da olumlu baktıklarının sinyalini verdi. Koca, açıklamalarının devamında;

''Zannediyorum 11 Aralık’tan sonra erken dönemde yaygın bir şekilde sağlık çalışanlarından başlamak üzere Bilim Kurulumuz stratejiyi hazırlıyor, bu stratejide sağlık çalışanları başta olmak üzere kimlere nasıl yapılacağıyla ilgili bir çalışmayı zannediyorum 1 hafta 10 gün içeresinde tamamlamış olur. O durumda açık bir şekilde nasıl yapacağımızı paylaşmış oluruz. Öncelikle sağlık çalışanları; ama devamında kimlere yapılması gerektiği ile ilgili şu an Aşı Bilim Kurulumuz çalışıyor üzerinde. Bununla ilgili bir netlik oluştuğunda zaten vatandaşımızla paylaşmış olacağız.'' ifadelerini kullandı

YERLİ KORONA AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yerli aşıda Faz 1’in 14-15 Aralık tarihinde bitmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nisan ayında Faz 3 ve yaygın kullanımına geçebileceğini söyledi.

KORONAVİRÜS AŞISI ÜCRETLİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada da belirttiği üzere, koronavirüs aşısından hiçbir ücret alınmaması planlanıyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da ücretsiz olacağını belirtti.