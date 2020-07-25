25.07.2020 - 20:16 |
Koronavirüs tablosu 25 Temmuz yayımlandı! Bugün koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç?
Sağlık Bakanlığı, 25 Temmuz 2020 Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Yayımlanan tabloda bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı, test sayısı ve iyileşen sayısı yer aldı. İşte koronavirüs son dakika Türkiye haberleri...
Günlük olarak yayımlanan koronavirüs tablosu bugün de yayımlandı. Milyonlarca vatandaş güncel verileri öğrenmek için arayışa geçti. Peki bugün koronavirüs vaka sayısı kaç oldu, bugün koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte koronavirüs son dakika durum...
KORONAVİRÜS TABLOSU 25 TEMMUZ