MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Koronavirüs tablosu 25 Temmuz yayımlandı! Bugün koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç?
ABONE OL
25.07.2020 - 20:16 |

Koronavirüs tablosu 25 Temmuz yayımlandı! Bugün koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı, 25 Temmuz 2020 Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Yayımlanan tabloda bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı, test sayısı ve iyileşen sayısı yer aldı. İşte koronavirüs son dakika Türkiye haberleri...

Koronavirüs tablosu 25 Temmuz yayımlandı! Bugün koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç?

Günlük olarak yayımlanan koronavirüs tablosu bugün de yayımlandı. Milyonlarca vatandaş güncel verileri öğrenmek için arayışa geçti. Peki bugün koronavirüs vaka sayısı kaç oldu, bugün koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte koronavirüs son dakika durum...

KORONAVİRÜS TABLOSU 25 TEMMUZ

Koronavirüs tablosu 25 Temmuz yayımlandı Bugün koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç
Koronavirüs tablosu 25 Temmuz yayımlandı Bugün koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç


Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça 'İkaz ediyoruz' dedi ve uyardı!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça 'İkaz ediyoruz' dedi ve uyardı!

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Türk denizci sonunda evine döndü

Türk denizci sonunda evine döndü

Son dakika... Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı! İşte o şehirler...

Son dakika... Bakan Koca kritik illeri tek tek açıkladı! İşte o şehirler...

Sıradaki Haber