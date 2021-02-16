Koruma altındaki 8 dağ keçisinin ölüm nedeni ortaya çıktı!

Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Çanakçı köyünde, ocak ayında, koruma altındaki 8 dağ keçisi, köylüler tarafından ölü bulundu. Haber verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri, vücudunda mermi izine rastlanılmayan keçilerden numune alarak, Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na gönderdi.

Yapılan incelemede, keçilerin vücudunda 'sphingomonas paucimobilis' bakterisi tespit edildi. Bu bakterinin, bağışıklığı düşük hayvanlarda ölüme neden olduğu öğrenildi.

Öte yandan geçen hafta ilçeye bağlı Yukarı Oyumca köyü yakınlarda da 7 dağ keçisi ölü bulundu. Elazığ'a gönderilen numunelerde yapılacak inceleme sonrası keçilerin aynı bakteriden mi yoksa başka nedenle mi öldüğü tespit edilecek.