Kovid pozitife HES kodu yok

Yaygın olarak kullanılmaya başlanan uygulama artık sosyal mesafeyi aşıldığında da kişiye bilgi veriyor. Son 1, son 7 ve son 14 gün içerisinde sosyal mesafe aşılan kişi sayısı belirtiliyor. Uygulama ile riskli kişilerle temas halinde de uyarı veriyor. Örneğin evde izlemde olması gereken bir kişi ile sokakta karşılaşılması halinde, uygulama uyarıyor.

Nasıl alınacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden seyahatlerde kullanılmak üzere Hayat Eve Sığar (HES) kodunun verileceğini açıklamasının ardından, kimlere kod verileceği merak konusu oldu. Buna göre, HES kodları uygulama üzerinden veya SMS ile alınabilecek. HES uygulaması üzerinden, “Hes Kodu İşlemleri” bölümüne girildikten sonra “HES Kodu Oluştur” butonuna basılacak. Ardından kod kullanım süresi seçilerek kod oluşturulabilecek. Vatandaşlar, SMS yöntemiyle HES kodu almak isterlerse, HES yazıp aralarında boşluk bırakarak TC kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve kodun süresini yazarak 2023’e göderecek. Ardından HES kodu SMS ile kişinin telefonun cep telefonuna gönderilecek. Sadece test sonuçları pozittif olanlar, pozitif birisiyle temaslı olanlar ve evde izlemde olması gereken kişilere HES kodu verilmeyecek.