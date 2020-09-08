Kovid’li annelere ‘emzirin’ tavsiyesi

Sağlık Bakanlığı, Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi Rehberini güncelledi. Rehberde, “Kovid 19 Enfeksiyonunun Önlenmesi ve Kontrolü İçin Perinatal ve Yenidoğan Yönetimi” bölümü eklendi. “Anne sütü”ne ilişkin önemli uyarıların yer aldığı rehberde, Kovid-19 tanılı da olsa annenin sütünün bebek için en iyi beslenme kaynağı olduğu ifade edildi.

Güncellenen rehberde, Kovid-19 enfeksiyonu olan bebeklerin belirgin semptomların varlığına veya yokluğuna göre sınıflandırılabileceği belirtildi. Yetişkinlere benzer bir sınıflandırma yapılabileceği vurgulanan rehberde, “Klinik belirtileri asemptomatik, hafif veya şiddetli olabilir” denildi. Rehberde, yenidoğanlarda SARS-CoV-2 enfeksiyonunun olası bulaş yolları ise “anneden fetüse vertikal geçiş, yakın temas yoluyla bulaş, damlacık yoluyla bulaş ve hastane kaynaklı enfeksiyonlar” olarak sıralandı.

Dezenfekte ve maske

Kovid-19 tanılı annenin sütünün bebek için en iyi beslenme kaynağı olduğu ifade edilen rehberde, bebeklerde anne sütündeki ana riskin anne ile yakın temas ile enfeksiyon riski olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Kovid-19 şüphesi olan veya tanı alan annelerin emzirmeye başlaması veya devam etmesi için teşvik edilmesini önerdiği belirtilen rehberde, şöyle denildi:

“Anneler, emzirmenin faydalarının, olası bulaşma risklerinden önemli ölçüde daha ağır bastığı konusunda bilgilendirilmelidir. DSÖ önerisi ‘şüpheli, olası veya kesin tanılı Kovid-19 ile enfekte anne, bebeğiyle ten tene temas uygulayabilir ve çocuğunu emzirebilir’ şeklindedir. Annenin genel sağlık koşulları doğrudan emzirmeyi engelliyorsa, pompa ile anne sütünü sağması desteklenmelidir. Anne sütünün manuel veya elektrikli göğüs pompasıyla verilmesi durumunda, anne herhangi bir pompa veya şişe parçasına dokunmadan önce ellerini yıkamalı ve her kullanımdan sonra uygun pompa temizliği için tavsiyelere uymalıdır. Enfeksiyon önlemlerine uyarak bebeğe dokunmadan önce ellerin yıkanması ve bebeği beslerken maske takılması, annenin dokunduğu çevre yüzeylerinin dezenfekte edilmesi yani sıkı hijyen kurallarının uygulanması önerilir.”

Önce bilgilendirme sonra emzirme

Rehberde yer alan diğer uyarı ve önerilerden bazıları da şöyle:

Kovid-19’un vertikal geçiş olasılığı göz ardı edilemez. Bu nedenle, kordon klemplenmesinde gecikme tavsiye edilmez.

Yenidoğan bölümü geçiş, karantina ve genel servislere bölünmeli.

Şüpheli veya kesin tanılı bebeklerde aerosol üretebilecek tüm operasyonlar için, hava yolu bulaş önlemleri alınmalı.

Kovid-19 açısından şüpheli veya tanı alan yenidoğanlarla ilgilenen doktorlar ve hemşireler koruyucu ekipman kullanmalı.

Pozitif annelere Kovid-19 hakkında bilgi verilmeli ve öyle emzirmeye başlanılmalı.

Anneden ayrılma ve depresyon durumunda aile desteği sunulmalı.

Yenidoğanlarda Kovid-19 klinik belirtileri spesifik olmayabilir. Bu nedenle, yakından izlem ve tanımlamak gerekir.